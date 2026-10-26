La Diputación de Sevilla, presente en la presentación del cartel de la 60ª Regata Sevilla-Betis

La diputada provincial Inmaculada Muñoz participa en el acto de presentación de esta emblemática cita deportiva, que promueve los valores del esfuerzo, la sana rivalidad y la tradición remera de Sevilla

La 60ª Regata Sevilla-Betis ya tiene cartel y fecha para su próxima edición: se celebrará el 14 de noviembre en el Guadalquivir. La competición, una de las citas deportivas más arraigadas del otoño sevillano, alcanzará seis décadas de historia con las tripulaciones de los clubes de remo de la ciudad como protagonistas.

La Diputación de Sevilla estuvo presente en la presentación del cartel, celebrada en la sede de Proyecto Hombre de Sevilla. La diputada provincial Inmaculada Muñoz acudió en representación de la institución, en un acto organizado por la Federación Andaluza de Remo y al que asistió también su presidente, Fernando Briones. La entidad provincial colabora con la regata. La presentación tuvo lugar el 21 de octubre.

La prueba principal volverá a disputarse en la modalidad de ocho con timonel (8+). En ella, remeros de los clubes sevillanos compiten defendiendo los colores del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié. La rivalidad entre ambos equipos se traslada así al río, en una competición de remo. Su singularidad está en que el nombre y los colores de dos equipos de fútbol sirven de referencia a una competición con identidad propia, organizada desde el remo y disputada por remeros de clubes locales. El programa incluye también la categoría absoluta femenina, además de las pruebas de veteranos y aspirantes. La competición femenina tiene la misma distancia que la masculina desde 2017, una equiparación que forma parte del formato actual de la regata. De este modo, la jornada combina las principales categorías de la competición y permite la participación de remeros de distintos niveles y edades.

La cita cumple 60 ediciones y mantiene como rasgo central el enfrentamiento deportivo entre las tripulaciones que representan a los dos clubes sevillanos. Más allá de los colores, el evento reúne a deportistas vinculados a los clubes de remo de la ciudad y sitúa al Guadalquivir como escenario de una prueba estrechamente ligada a la tradición remera local. La Diputación destacó el arraigo de la regata y su relación con valores como el esfuerzo colectivo, la práctica deportiva y el respeto entre rivales. La institución también puso el foco en el papel del río como eje vertebrador del territorio y escenario de una tradición que forma parte de la historia y la identidad deportiva de Sevilla. La presentación del cartel marca así la cuenta atrás para una nueva edición, prevista para el sábado 14 de noviembre.