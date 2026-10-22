La Diputación de Sevilla revalida el apoyo institucional al deporte olímpico y paralímpico en la provincia

La Diputación de Sevilla entrega sus ayudas al deporte de la provincia, con deportistas y responsables de clubes y federaciones; una muestra más del compromiso de esta institución en seguir haciendo que la provincia respire deporte por los cuatro costados

La Diputación de Sevilla entregó, el pasado 15 de octubre, las ayudas procedentes del Programa de Deportes gestionado a través del Área de Cultura y Ciudadanía, una vez adjudicadas las resoluciones, con las que contribuye al fomento y crecimiento del deporte en la provincia, en un acto con los deportistas y responsables de clubes y federaciones beneficiarios de estas colaboraciones económicas, que ha conducido el periodista deportivo Luis Márquez y que ha corrido a cargo del presidente Javier Fernández, acompañado por el diputado provincial Casimiro Fernández.

Una apuesta por impulsar los logros del deporte olímpico y paralímpico sevillano y, como ha reiterado en numerosas ocasiones Javier Fernández, por “retener y fomentar el talento local y promover prácticas deportivas más inclusivas e igualitarias”. Para el presidente de la Diputación, que ha revalidado el apoyo institucional al deporte olímpico y paralímpico en la provincia, estas ayudas “no solo posibilitan el desarrollo de un ecosistema que vertebre una red profesional en torno al deporte, sino que trascienden al ámbito estricto de la práctica deportiva”.

“El deporte tiene el valor añadido de convertirse en motor transversal de desarrollo económico y de cohesión social. Apoyar eventos deportivos, incentivar a clubes y a las federaciones, poner a nuestros deportistas en condiciones de disputar las grandes competiciones. Son acciones que suman en el posicionamiento global de la ‘marca Sevilla’ y suponen ventanas de oportunidad para una provincia que quiere ser clave en la atracción del turismo, con impacto en nuestra economía local y en la modernización de nuestras infraestructuras”.

Javier Fernández ha puesto también el foco en los beneficios para la cohesión social de la provincia que conlleva una práctica deportiva con recursos, al mencionar el “efecto positivo en el deporte base, dado el efecto inspirador para nuestra juventud y el aprendizaje y puesta en práctica de valores de igualdad, inclusión y juego limpio, que se trasladan a la convivencia social”.

Los beneficiados de estas ayudas

La suma total de la dotación que se ha puesto al servicio del deporte sevillano en esta temporada 2026/2027 asciende a 1,37M€ destinados a 108 beneficiarios: 30 equipos pertenecientes a 22 entidades deportivas de la provincia, que promocionan estas modalidades deportivas en categorías máxima y submáxima, y 71 deportistas con condición de rendimiento, con méritos en pruebas deportivas olímpicas o paralímpicas, como destinatarios.

Además, se han destinado subvenciones a 15 federaciones para la diversificación de la práctica deportiva y la integración de mujeres/hombres en deportes con marcado carácter de género en la programación deportiva de las federaciones deportivas andaluzas.

A este acto de entrega de las ayudas deportivas han asistido representantes de clubes y federaciones, así como deportistas beneficiarios de las becas, como la campeona de España de Ciclismo Paralímpico en Ruta y en Contrarreloj, Eva María López Roso Delgado; la especialista en Taekwondo y quinta en el Wuxi World Taekwondo Championship (73kg), Belén Morán Romero, o Felipe Ferrusola Milla, campeón de España en categoría de 65k en la modalidad de Lucha de Estilo Libre Masculino.

Los portavoces de clubes y federaciones han destacado la correlación directa entre la colaboración económica de la Diputación y “la mejora de las condiciones en las que sus deportistas pueden competir y, por lo tanto, en la calidad de vida de estas chicas y chicos, que no solo entrenan y compiten, sino que la mayor parte de ellas y ellos estudian y/o trabajan a la par”.