Pedro de la Rosa alucina con la última locura de Fernando Alonso: "Tiene mucho mérito"

El ex piloto de Fórmula 1 valoró el adelantamiento del Aston Martin del asturiano al Ferrari de Hamilton en el último GP de Brasil

Fernando Alonso afilaba el cuchillo el pasado fin de semana cuando la previsión meteorológica daba posibilidad de lluvia en la carrera del domingo del GP de Brasil. Fernando Alonso logró meter el Aston Martin por primera vez en la Q3 del sábado y si la lluvia hacía acto de presencia el domingo, el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 tendría posibilidades de soñar con los puntos.

Finalmente la lluvia apareció, pero no en la cantidad y en el tiempo que se esperaba ya que lo hizo en el tramo final de la carrera cuando ya estaba todo prácticamente decidido y las diferencias eran insalvables. Pero Fernando Alonso nos dejó nuevamente una muestra de que si contase con un mejor monoplaza, estaría peleando por posiciones más altas.

Pedro de la Rosa valora la última locura de Fernando Alonso

En un momento de la carrera, Fernando Alonso rememoró esos tiempos en los que batallaba sin complejos con los Ferrari. Fernando Alonso puso en el punto de su mira a Hamilton y su Ferrari y terminó adelantándolo en una maniobra excepcional en la curva seis pero que se llevaba cocinando desde más atrás.

Esta maniobra fue valorada por Pedro de la Rosa, ex piloto de Fórmula 1: "Tiene mucho mérito, porque consigue adelantar a un Ferrari y en estos momentos, Aston Martin no está para luchar contra Ferrari. Especialmente se ve en el diferencial de velocidad llegando a la curva 6, era importante".

Previamente, Pedro de la Rosa analizó los problemas que había tenido Fernando Alonso en la salida, donde se tocó con Bearman: "Se ve perfectamente el toque con Bearman, y por eso le adelantan todos. El susto que ha tenido que tener habrá sido bestial aunque, por suerte, no se le ha roto el alerón delantero, aunque habrá quedado muy tocado".

El ex piloto reconoció que Alonso habría terminado en la misma posición pero que ese toque le complicó en exceso la carrera: "Eso ha condenado un poco la carrera de Fernando. Al final o creo que hubiese acabado en la misma posición, pero le ha dificultado mucho más y que tuviera que ir remontando posiciones".

Las complicaciones de Carlos Sa inz con el Williams

También analizó Pedro de la Rosa las complicaciones del Williams de Carlos Sainz con la falta de ritmo: "Carlos ha hecho una gran salida, pero la verdad es que no tenía ritmo, igual que Albon. Y cuando se ha ido secando la pista, todavía peor". Ahora, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, buscarán tener un punto de fortuna en el GP de Las Vegas que se disputará el próximo fin de semana.