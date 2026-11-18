El actual entrenador del PSG ha repasado sus inicios como entrenador en el filial del club azulgrana, al que ascendió a Segunda división﻿, confirmando varios de sus ex pupilos que les hacía correr bastante en los entrenamientos

A sus 56 años, Luis Enrique Martínez es uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo y su PSG es el actual rival a batir en Europa, al haber levantado la Champions en las dos últimas temporadas, las primeras de su historia. El asturiano ya levantó por vez primera la 'Orejona' en su etapa de tres temporadas en el FC Barcelona. Pero tras pasar entre medias por la selección española, cuyo banquillo tuvo que dejar unos meses por el fallecimiento de su hija, en París ha encontrado la madurez como técnico, alcanzando ya en su segundo año el sextete que se le escapó como azulgrana.

Todo, sin embargo, tiene un comienzo, y el suyo se fraguó en el filial del Barça, en la extinta Segunda B, antes de dar el salto a la Roma y estrenarse en LaLiga con el Celta de Vigo. Unos inicios no tan conocidos en los que se central el documental 'Tocats per Lucho' (Tocados por Lucho), de la cadena de televisión Betevé.

Mejoró a Pepe Guardiola en el Barça Atlètic

"El documental recupera la esencia del mejor Barça B de la historia y reúne a buena parte de los integrantes de la plantilla 15 años después. El Barça B de Luis Enrique marcó una época", apunta la cadena para promocionar una cinta que recuerda cómo Luis Enrique llegó al Barça Atlètic en sustitución de Pep Guardiola en 2008, tras el ascenso del catalán al primer equipo, logrando en su segundo curso subir a Segunda división, algo de lo que el filial culé no disfrutaba desde hacía 11 años. Lo hizo, además, igualando su mejor marca histórica, con 71 puntos.

Solo hacía cuatro años que había colgado las botas y, en un primer momento, Luis Enrique no pensaba en dar ese paso tan pronto. "Nunca tuve en mente entrenar, tampoco cuando era jugador. Cuando hablaba con mis compañeros, decíamos: 'Pues nada, hacemos el curso', pero no tenía ningún objetivo de ser entrenador", desveló en el documental.

Luis Enrique es manteado en el ascenso del Barça Atlètic. / Imago

Tomó a Van Gaal como referencia, aunque en pretemporada casi lo deja

Es más, tras aceptar la oferta azulgrana, reveló que estuvo a punto de dimitir tras sus primeros días de trabajo. "Llegas con mucha ilusión, pero también con bastante ignorancia. En pretemporada, casi lo dejo. Me apasiona competir. Pasé a dominarlo todo en un contexto en el que no dominaba nada. Me acuerdo de una madrugada en la que pensé en dejarlo todo. A las ocho cambié de opinión: 'Yo sigo, no me voy'", añadió.

"Hice muchas burradas.... Casi los mato de correr. Cogí las cosas buenas de los entrenadores que había tenido. Louis van Gaal fue el entrenador del que más cosas cogí, ya que había sido un referente. 'Estos van a volar. Como no sé nada, que se pongan a correr'", admite que pensó, valorando su crecimiento como entrenador junto al del equipo en esos inicios: "El primer año fue una temporada más de prueba, aunque no tengo quejas, ya que las cosas suelen ir mejor o peor. El Barça B jugaba muy bien, especialmente en la segunda y tercera temporada", apuntó.

Nolito: "Me dijo que tenía que empezar a adelgazar si quería ser futbolista profesional"

En aquel filial destacaban jugadores como Thiago Alcántara, Sergi Roberto, Marc Bartra, Martín Montoya o el meta Oier Olazábal, cuando admitió que sufrió "muchísimo" con aquellos primeros métodos de Luis Enrique. "A mí me dijo que tenía que empezar a adelgazar si quería ser futbolista profesional", señaló por su parte Nolito, otro de sus ex pupilos participantes en el documental.

"En la pretemporada corrimos muchísimo", confirmó por su parte Andreu Fontàs, otro de los integrantes de una plantilla en la que Jonathan Soriano fue Pichichi con 32 goles y de la que también formaban parte Oriol Romeu, Marc Muniesa o Ilie.