El candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular (PP) ha dicho que el futbolista de la Selección Española y del FC Barcelona le parecía un poco tonto al principio aunque, bajo su punto de vista, el campeón del mundo ha madurado en los últimos años

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, se celebran el próximo domingo 29 de noviembre, en los diferentes candidatos en todas y cada una de las provincias conceden entrevistas para dar a conocer sus proyectos políticos y también para simpatizar y convencer a sus posibles votantes. Debido a ello, son muchos los que incluso hablan de sus aficiones deportivas como es el caso de Xavier García Albiol, candidato al Congreso de los diputados por el Partido Popular (PP), que ha mostrado cierta animadversión a ponerse la camiseta de la Selección Española con el nombre de Lamine Yamal.

Xavier García Albiol ha reconocido en una entrevista concedida a los compañeros de SPORT que celebró la victoria en el pasado Mundial 2026 de la Selección Española a lo grande, pero que eso no hace que se vaya a poner una camiseta del combinado nacional de Lamine Yamal. Reconocido aficionado del RCD Espanyol y del Joventut de Badalona, el político ha señalado que el futbolista del FC Barcelona le parecía al principio algo tonto, pero que ha ido madurando con el paso de los años.

Xavier García Albiol ha sido claro cuando ha sido preguntado por ponerse una camiseta de la Selección Española de Lamine Yamal, quien ahora es la bandera y la estrella del combinado nacional. "No, es que a mí Lamine Yamal me cae un poco mal. Lo digo con sinceridad".

Xavier García Albiol, político del Partido Popular, durante un acto. / IMAGO

Xavier García Albiol explica las razones que le llevan a no ponerse la camiseta de Lamine Yamal

A continuación, el político del Partido Popular (PP) ha dicho que no termina de conectar con Lamine Yamal por la forma de ser que tenía el futbolista del FC Barcelona. "Pues porque... Lo he dicho un poco, ¿eh? Porque... No lo sé, no lo sé. Sí que pienso que por su forma un poco de ser, ¿no? Sí que creo que ha madurado bastante en los últimos años o algo así, pero es que al principio era muy tonto, ¿eh? O sea, en el sentido de comportamiento, no de fútbol, que creo que es un fuera de serie. También creo que ha madurado y está siendo más serio que al principio. Era un poco...".

Sí que creo que ha madurado bastante en los últimos años o algo así, pero es que al principio era muy tonto

Por último, Xavier García Albiol ha explicado que disfrutó mucho del Mundial 2026 que ganó la Selección Española ya que con sus equipo, el RCD Espanyol, no está acostumbrado a ese tipo de éxitos. "Diez, espectacular, espectacular. Y además coincidió que cuando jugaron la semifinal yo estaba en Nueva York por un tema de trabajo. Y recuerdo que aquí se habían agotado las camisetas de la selección española para la final, pero fui a la tienda Adidas de Nueva York, de la Quinta Avenida, y allí compré las camisetas con una estrella. Y me hizo mucha ilusión ver cómo la camiseta de España en Nueva York era la que tenía más demanda. También es verdad que soy del Espanyol y que no celebramos nada. Por lo tanto, ser de un equipo que es campeón del mundo, la selección española, hace mucha ilusión".