El técnico del Celta se fijó allá por 2024 en un gran fichaje del equipo blanco, cuando todavía daba sus primeros pasos en la élite, pero la operación se encontró con un obstáculo insalvable para las posibilidades económicas del club gallego

Claudio Giráldez tiene bien estudiado al Real Madrid. La previa de la visita del Celta al Santiago Bernabéu viene marcada por unas declaraciones del técnico gallego admitiendo que en su día intentó hacerse con los servicios de Yan Diomande, uno de los futbolistas que ahora marcan diferencias en el conjunto madridista.

El extremo se ha convertido en una de las grandes amenazas del equipo de Jose Mourinho, destacando por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su velocidad y su facilidad para generar peligro en campo rival, unas cualidades que Giráldez ya detectó mucho antes de que su nombre llamase la atención del Real Madrid y su valor de mercado se disparase como ha hecho.

Giráldez y su intento de fichar a Diomande en 2024

El entrenador del Celta ha concedido una entrevista al diario As en la que ha revelado que quedó impresionado cuando vio jugar al costamarfileño por primera vez y que dio los primeros pasos para hacerse con su fichaje en el año 2024, cuando era jugador del Leganés. Su interés fue más allá de un simple seguimiento y desde el club vigués llegaron a realizar gestiones para intentar incorporarlo, aunque rápidamente comprobaron que la operación estaba fuera de sus posibilidades. "En el segundo partido en Primera, lo vi y dije: 'madre mía, vaya cañón'. Pero ya estaba fuera de nuestro alcance. Llamamos, pero nos dijeron que lo iban a vender por mucho más de lo que podíamos pagar nosotros", reconoce Giráldez en la citada entrevista.

Yan Diomande durante su etapa como jugador del Leganés. / ED

Finalmente, el Leganés vendió al jugador en julio de 2025 al RB Leipzig, que le hizo un contrato por cinco temporadas después de ejercer el pago de su cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros. Un año más tarde, en el verano de 2026, Diomande fue firmado por el Real Madrid a cambio de 130 millones de euros, 105 fijos y 25 en variables.

La confesión de Giráldez evidencia el buen ojo que tuvo a la hora de detectar su talento, aunque las limitaciones económicas del Celta le impidieron competir por un jugador de su perfil incluso cuando se hizo su descubrimiento de forma tan prematura. Diomande ya apuntaba maneras por entonces, aunque la progresión y la dimensión que ha alcanzado era muy difícil de prever puesto que se ha convertido en una operación imposible para la gran mayoría de clubes.

Yan Diomande durante un entrenamiento con el Real Madrid. / IMAGO

Un Real Madrid diferente al que conquistó hace un año

La visita al Bernabéu también supone una oportunidad para recordar la victoria que el Celta consiguió hace justo un año, cuando sorprendió al conjunto madridista en su propio estadio. Sin embargo, Giráldez advierte de que la dinámica será muy diferente y que repetir aquella actuación exigirá un esfuerzo todavía mayor.

El entrenador celeste sabe que buena parte de las opciones de su equipo pasarán por contener el potencial ofensivo de los blancos. "El año pasado fue precioso. Este es otro Madrid, está más ordenado, más estable en lo defensivo, Diomande le da muchos recursos, si juega Vinicius, te matan en los dos lados... El año pasado no había lado derecho, así que para nosotros a nivel defensivo era más fácil de plantear", analiza el preparador celeste.

El técnico destaca la evolución colectiva del equipo blanco, que ha ganado equilibrio y dispone ahora de más alternativas para atacar por ambas bandas. La presencia de Diomande añade profundidad, velocidad y capacidad de desborde, mientras que la posibilidad de contar con Vinicius multiplica los problemas para cualquier defensa rival.