El exfutbolista del Betis recuerda la enorme rivalidad con el Sevilla en los años 80 y 90, cuando los enfrentamientos entre ambos equipos se convertían en auténticas batallas

El derbi sevillano siempre ha sido mucho más que un partido de fútbol. Una rivalidad que se transmite de generación en generación y que, especialmente en determinadas épocas, se vivía con una intensidad difícil de explicar para quienes no estaban dentro del vestuario. De ello sabe mucho Gabino Rodríguez, una de las figuras de aquel Betis de los años 80 y 90, que ha recordado cómo afrontaban los enfrentamientos ante el eterno rival y la tensión que se respiraba alrededor de aquellas citas. "Había muchos canteranos y también en el Sevilla, que tenía un equipazo con Francisco, Rafa Paz, Serna, Antoñito, Carlos...", recuerda el exfutbolista, que no duda al describir la preparación de aquellos partidos: "Nos preparábamos como bestias".

El exjugador verdiblanco repasó su trayectoria en Heliópolis y se detuvo en una de las cuestiones que siempre despiertan interés entre los aficionados: cómo se vivían los derbis desde dentro. Y su respuesta deja claro que la rivalidad no se quedaba únicamente en las gradas. "Muy intensa. Era el partido del siglo para nosotros", recuerda Gabino, que explica que aquella generación de futbolistas tenía un sentimiento de pertenencia muy arraigado. De hecho, buena parte de los jugadores que formaban aquella plantilla habían crecido vinculados al beticismo, algo que elevaba todavía más la carga emocional de estos encuentros.

"Había muchos canteranos y también en el Sevilla. Era el partido del siglo para nosotros, nos preparábamos como bestias"

Piques que iban más allá del terreno de juego

La rivalidad también se trasladaba a las declaraciones y a los duelos particulares entre futbolistas. Gabino recuerda que los enfrentamientos tenían un componente emocional enorme y que los piques con algunos jugadores sevillistas eran especialmente intensos. "Las declaraciones eran muy explosivas porque habíamos nacido el ochenta por ciento béticos desde la base", explica antes de poner nombre a algunos de aquellos enfrentamientos: "Con Jiménez, con Serna era a muerte, con Francisco igual, lo vivíamos con auténtica locura".

Una rivalidad que, como él mismo reconoce, tenía sus dos caras: unas veces la alegría caía del lado verdiblanco y otras era el Sevilla quien se llevaba el triunfo. Pero lo que no cambiaba era la importancia que ambos vestuarios concedían a una cita que paralizaba la ciudad.

El Sevilla también quiso ficharlo

La historia de Gabino con el eterno rival pudo haber sido muy diferente. El ex futbolista, que siempre se ha declarado bético, reconoce que el Sevilla llegó a intentar su fichaje en varias ocasiones durante su etapa como jugador del Betis. "Sí, muchas veces", admite Gabino al ser preguntado por si alguna vez le tentó el equipo rival. En concreto, recuerda los contactos que se produjeron durante la época de Azkargorta, a finales de los años 80, cuando Luis Cuervas, una de las figuras más importantes de la historia del sevillismo, y su hermano Antonio trataron de convencerlo para cambiar de bando.

Sin embargo, aquel interés no terminó convirtiéndose en un fichaje y el futbolista siguió ligado al club de su vida. Décadas después, sus recuerdos permiten recuperar una época en la que el derbi se preparaba con una motivación especial y en la que los futbolistas eran plenamente conscientes de lo que significaba ganar al eterno rival. Una rivalidad que, para Gabino, se vivía desde mucho antes de saltar al césped.