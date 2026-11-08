Riquelme confirma el acierto del Betis el pasado verano con un récord y la sorprendente condición de 'pichichi' liguero

El Betis apostó por su continuidad en verano pese a su discreto primer año y el madrileño ha mejorado su versión con tres goles que lo sitúan como el máximo goleador liguero con el mejor promedio

Rodrigo Riquelme no respondió a las expectativas en su primer año como bético y se especuló en verano con su posible salida, si bien en La Palmera tuvieron claro en todo momento que le concederían una segunda oportunidad.

De este modo, no le enseñó la puerta para que se marchara, más allá de que, como con el resto del plantel, había disposición a escuchar ofertas que convencieran a todas las partes y como mínimo permitiera recuperar lo invertido.

El futbolista también se mostró reacio a poner fin a su etapa como bético, convencido de que mejoraría su versión en su segundo año y ganaría más protagonismo. Una apuesta que, de momento, le ha salido bien a las dos partes, porque aunque el madrileño dista de desempeñar un rol principal en cuanto a minutos, entra en las rotaciones de Pellegrini y está aprovechando sus minutos en todos los sentidos.

Riquelme marca su tercer gol del curso, todos en LaLiga

De este modo, este domingo resultó clave en el triunfo verdiblanco con el gol que abrió el marcador en el primer balón que tocaba para desatascar un partido que se había complicado. El extremo, que había ingresado por Abde, estuvo en el sitio, y no es casualidad, pues el de hoy se convierte en su tercer gol en esta campaña, todos en el campeonato liguero pese a que no suele ostentar la titularidad.

Así, vio puerta con Real Sociedad y Levante mientras Abde se ponía a punto tras su lesión, y hoy, con su tercera diana se erige en el máximo goleador liguero del Betis junto a Marc Batra y Abde, lo que resulta tan sorprendente como revelador.

El máximo realizador liguero del Betis

Evidentemente, Riquelme presenta el mejor promedio realizador de los tres y de la plantilla, sin contar a Morante, que solo suma 13 minutos pero lleva un gol, el marcado a Osasuna en el epílogo.

Y es que Riquelme, que suma 480 minutos en LaLiga (588 en total), promedia un tanto cada 160 minutos, por los 178 de Bartra y los 227 de Abde. A este registro hay que sumarle dos asistencias, una en LaLiga y otra en Champions, por lo que ha participado en cinco dianas.

Diez tantos con el Betis, más que en ningún otro club con menos minutos

Con el gol de hoy ha alcanzado la decena de tantos en el Betis y firma un récord personal, porque en ningún otro equipo había marcado tantos goles. Con el Mirandés anotó ocho, cinco en el Girona y cinco en el Atlético, y en todos acumuló más minutos de los que lleva hasta ahora en La Palmera.

La temporada pasada anotó siete goles, aunque cabe decir que cinco fueron en las dos primeras rondas de la Copa del Rey, por lo que los de este curso tienen más valor.