El FC Barcelona acapara tres de los cinco galardones de la temporada 2025/2026 en una lista en la que también figuran Carlos Espí, que recibe el premio siendo jugador blanco aunque por sus méritos con el Levante, y el recién renovado Arda Güler

El FC Barcelona vuelve a ser protagonista en una gala de premios por sus méritos de la pasada temporada. LaLiga ha anunciado este miércoles a los ganadores de sus premios correspondientes a la temporada 2025/2026, en una relación de reconocimientos individuales en la que el conjunto azulgrana se lleva tres de los cinco galardones.

Lamine Yamal, Hansi Flick y Joan Garcia han sido premiados, mientras que Carlos Espí y Arda Güler completan la lista de distinguidos.

Hansi Flick y Lamine Yamal bromean durante un entrenamiento. / IMAGO

Lamine Yamal y Hansi Flick, reconocidos por su temporada

Lamine Yamal ha sido elegido Mejor Jugador de LaLiga EA Sports 2025/26. El futbolista del FC Barcelona ha sido una de las grandes figuras de la campaña, en la que ha contribuido a la conquista del campeonato por parte del conjunto catalán con 16 goles y 12 asistencias.

También recibe un reconocimiento Hansi Flick, que en su caso se lleva el premio al Mejor Entrenador. El técnico alemán ha conducido al Barça a revalidar el título liguero, cerrando el curso con 94 puntos y consolidando el proyecto azulgrana en lo más alto del fútbol español.

El tercer galardón para el Barcelona es el de la Mejor Parada, que recae en Joan Garcia. El guardameta ha sido distinguido por su intervención en el derbi frente al Espanyol.

El meta catalán se impuso en la votación a Jan Oblak, del Atlético de Madrid, y Unai Simón, del Athletic Club. Además, el portero azulgrana terminó la temporada con el Trofeo Zamora, después de encajar únicamente 21 tantos.

Carlos Espí y Arda Güler también reciben premio

LaLiga también ha querido reconocer la irrupción de Carlos Espí, que se lleva el galardón al Mejor Jugador Sub-23﻿. El delantero, ahora jugador del Real Madrid, tuvo un papel determinante durante su temporada de debut en la máxima categoría con el Levante, en la que anotó once goles, diez de ellos en las últimas trece jornadas.

Su aportación resultó fundamental para que el cuadro granota lograra la permanencia, además de situarle entre los quince máximos goleadores del campeonato.

Por su parte, Arda Güler ha sido elegido autor del Mejor Gol de la temporada. El futbolista turco del Real Madrid recibe el reconocimiento por su tanto frente al Elche en la jornada 28, en el Santiago Bernabéu, una acción que también fue seleccionada como el mejor gol del mes de marzo.

La entrega, el 28 de diciembre

Los galardonados recibirán sus premios el próximo 28 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos, durante la 17ª edición de los Globe Soccer Awards﻿.

La cita contará con una importante representación del fútbol español entre los nominados. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Pau Cubarsí ﻿figuran entre los candidatos a Mejor Jugador﻿, mientras que el FC Barcelona opta al premio al Mejor Club Masculino ﻿y Hansi Flick al de Mejor Entrenador.