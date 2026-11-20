Carmen, vecina de los alrededores del Ramón Sánchez-Pizjuán, explica a ESTADIO Deportivo cómo vive el barrio las jornadas de fútbol y señala la falta de educación de algunos aficionados por los residuos que dejan en las calles

La previa del Gran Derbi no solo genera ilusión entre sevillistas y béticos. También supone una jornada diferente para quienes viven en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde la llegada de numerosos aficionados altera la rutina del barrio. Mientras las calles se preparan para recibir a miles de seguidores, los vecinos tienen que convivir con una afluencia de aficionados que no siempre resulta cómoda y con algunos comportamientos que terminan pasando factura a los vecinos.

Carmen, vecina de Nervión, conoce bien lo que supone vivir junto al estadio. Aunque asegura que intenta tomarse los días de partido con normalidad y que no es de las personas que más protestan, reconoce que hay motivos para quejarse. “No, habrá gente que proteste más, pero bueno, yo lo tomo de una forma normal”, explica. Sin embargo, se sincera sobre la suciedad que dejan algunos aficionados sevillistas en las horas previas a los encuentros.

Botellas y residuos en las aceras

La acumulación de residuos es uno de los problemas que Carmen señala cuando se le pregunta por las jornadas de fútbol. “Hay veces que sí podemos tener quejas porque, claro, no tienen la suficiente educación. Porque muchas veces dejan también las botellas en las aceras, todo eso sí, eso molesta a cualquiera”, comenta.

Carmen reconoce que Lipasam actúa con rapidez, pero considera que la solución no debería depender únicamente de los trabajadores de limpieza. “Rápidamente viene Lipasam, eso sí es verdad, que Lipasam es rápido, pero ya está en las personas no dejar lo que no deben por las calles, porque después todo lo pagamos con nuestros impuestos la limpieza”, denuncia la vecina de Nervión.

La afición sevillista en una previa en los aledaños del Pizjuán

Carmen vivirá la previa desde casa, pero tiene claro quién quiere que gane

La jornada del derbi sevillano tendrá un ambiente especial en toda la ciudad de Sevilla, aunque Carmen no espera vivirla de una manera muy diferente a cualquier otro encuentro. “Pues como otro cualquiera” aludió al preguntarle como viviría la previa Gran Derbi. Su plan será sencillo, como otro cualquier partido, observar desde casa el movimiento de la misma previa del derbi. “Yo me asomo, veo la gente y ya está”, cuenta. Eso sí, cuando llega el momento de elegir un ganador, deja clara su preferencia: “Yo quiero que gane el Sevilla porque mi hijo es sevillista”.