En la rueda de prensa previa al derbi sevillano, García Plaza a tocado varios temas importantes que azotan la actualidad sevillista: la mala fortuna con as lesiones, su relación con Pellegrini y el recuerdo del EuroDerbi

Luis García Plaza ha atendido a los medios de comunicación el día previo al derbi en la habitual rueda de prensa anterior a cada partido liguero. Lo ha hecho en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán con decenas de medios presentes para pulsar las sensaciones del técnico madrileño antes de su primer derbi como sevillista. Ha repasado la última hora deportiva del Sevilla FC y ha hablado de los favoritismos.

Las bajas de Luis García Plaza para el Derbi

En cuanto a las bajas y ausencias de este partido, ha querido destacar las desafortunadas acciones en los entrenamientos. Habló sobre las lesiones de Alfon y Carmona, ambas de gran gravedad. “Han sido dos momentos muy duros porque hemos tenido mala suerte con tres jugadores que han sufrido lesiones de larga duración, de las que se salen de las típicas. Se vivieron momentos difíciles, fueron muy aparatosas. Los dos chicos estaban gritando y llorando, tuvimos que interrumpir el entrenamiento… Es complicado. La segunda, al ser tan reciente respecto a la primera, afectó mucho. Ha sido duro, es muy mala suerte y quiero mandarles un abrazo a los dos”, apostilló el mister.

Luis García Plaza entrenando / IMAGO / Imago

Su gran relación con Manuel Pellegrini

Luis García Plaza ha tenido tiempo para elogiar a Manuel Pellegrini antes del partido de mañana. Pues su homólogo en el Betis ya tiene una gran experiencia en estos partidos y además llega en un estado de forma espectacular con ‘su’ Betis: “Nosotros somos un equipo que tenemos que jugar a lo que llevamos trabajando. Somos un equipo identificable y nos enfrentamos a un equipo de Champions. Más que el Betis, es un partido contra un equipo de Champions. También tuvo bonitas palabras para su amigo Pellegrini. "Partimos de una relación de amistad. Yo era muy joven y era entrenador del Villarreal; antes de cada entrenamiento pasaba por delante de su despacho. Somos amigos, hay una relación de respeto y de admiración. Le deseo la mayor de las suertes para después del partido", respondió con una sonrisa el técnico del Sevilla.

La importancia de la afición

La afición va a ser un aspecto importante del encuentro. En esta jornada, tras el parón en que la incógnita está en el estado de forma de ambos conjuntos tras un par de semanas sin competir, el Sevilla necesita hacerse fuerte en casa con su gente para volver a ganar un derbi como local tras la derrota del año pasado. “Nos vamos a dejar todo por darles una alegría. Hasta ahora la gente está orgullosa porque es un equipo reconocible. Estamos en una situación no pensada al inicio de temporada y el que quiera ganarnos tiene que hacer un gran partido. Si no, este equipo va a competir, respondió alentando a la afición.

Ilusión por su primer derbi y un recuerdo favorable para el Sevilla

García Plaza fue preguntado por un derbi que recuerde antes de su debut de este fin de semana. Se acordó de uno muy especial para el Sevilla. “Recuerdo un derbi que fue en Europa, que se llevó el Sevilla remontando en los penaltis”, comentó el técnico madrileño.

La ilusión era evidente en la cara de un entrenador que sabe que está cerca de vivir uno de los momentos más especiales en su carrera: su primer gran derbi sevillano. “Tenía ganas de vivirlo. Para mí, este es el derbi de los derbis. Es más especial que el madrileño; yo lo noto distinto. Va a ser muy bonito, tengo muchas ganas de vivirlo. En los derbis cualquier detalle cuenta y la igualdad es máxima. Pero me considero capaz de ganara cualquiera casa”, indicó Luis García Plaza.