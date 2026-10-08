Jauregizar se queda sin sitio en el Athletic de Terzic

El centrocampista ha perdido el protagonismo que le dio Ernesto Valverde el curso pasado y Terzic parece no confiar lo suficiente en él

Poco se parece el Athletic Club de Edin Terzic al de Ernesto Valverde; si no que se lo pregunten a Mikel Jauregizar, quien ha pasado de ser imprescindible para el 'Txingurri' a casi no contar para el técnico alemán.

El fútbol, sobre todo en los comienzos, puede ser como un suflé. Un jugador puede haber subido muy deprisa y luego caer de golpe. Eso es lo que le ha pasado a Jauregizar, que la temporada pasada parecía que estaba destinado a gobernar el centro del campo del Athletic los próximos años y este curso parece mucho más cerca de necesitar una cesión en busca de minutos.

Este deporte no es una ciencia exacta, de ahí su magia, pero los números ayudan a explicar lo que está padeciendo Jauregizar. El bermeotarra fue titular los seis primeros partidos de la temporada 2025/26, mientras que esta campaña tan solo ha salido de la partida en dos. El curso pasado, a estas alturas de campeonato, sumaba 531 minutos, mientras que ahora acumula 232. Todo esto se resume en que ha pasado de tener una participación del 98,3% a jugar el 43% de los minutos.

Una de las cosas claras que tenía Valverde era que Jauregizar debía jugar. No importaba el rival que había en frente ni el estilo de juego del mismo; Mikel debía estar sobre el césped. Nada hacía presagiar en pretemporada que esto cambiaría, pero Terzic decidió estrenarse en liga con un doble pivote formado por Beñat Gerenabrrena y Peio Canales.

El técnico alemán tiene mucho donde elegir y Gernabarrena ha adelantado a Jauregizar como si de un cohete se tratase. Es verdad que son perfiles distintos, pero Beñat ha vuelto de su cesión en Castellón decidido a ser el compañero de Ruiz de Galarreta en la medular. Por si esto fuera poco, Mikel también se enfrenta a Peio Canales, que ofrece una alternativa totalmente distinta y que por ahora ha empezado bien. Además, Prados y Rego, todavía sin minutos, también están ahí.

Jauregizar tiene ahora dos opciones. Bajar los brazos, que no entra en su cabeza, o buscar su oportunidad. De hecho, siendo optimista, el bermeotarra acusó el curso pasado el haberlo jugado todo y llegó al final de temporada bastante mermado físicamente. Esta temporada está mucho más descansado y eso debe usarlo a su favor. No es la apuesta de Terzic, pero el alemán le está dando minutos para que demuestre si se está equivocando o no.