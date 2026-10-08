Camello, delantero del Rayo Vallecano, abre una escuela de rock: ﻿"Cuando eres un chaval necesitas dos cosas: un sitio al que ir y alguien que crea que puedes"

El futbolista del Rayo Vallecano ha comenzado a colaborar con la fundación Acción por la Música para llevar a Vallecas la primera agrupación de rock sinfónico con finalidad social en España

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, y la Fundación Acción por la Música han anunciado una colaboración estratégica de cuatro años (2026–2029) para poner en marcha en Vallecas una agrupación de rock sinfónico dirigida a niños y jóvenes del distrito.

La actividad, novedosa en Vallecas, abrirá sus puertas en el curso 2027-2028 dentro del proyecto 'MuchoMás QueMúsica', el principal programa de intervención sociomusical de la fundación. El acuerdo empieza a andar desde ya. Camello se incorpora este mes de septiembre como embajador de la entidad y trabajará durante todo el curso junto al equipo de la fundación en talleres con los jóvenes de los programas actuales y en otras iniciativas orientadas a su transformación social a través de la música. Ese recorrido previo servirá también para preparar el terreno del proyecto vallecano.

La propuesta une los instrumentos de una orquesta con el repertorio y la energía del rock. La agrupación está pensada para conectar con adolescentes que difícilmente se acercarían a una orquesta convencional, y para hacerlo desde un lenguaje que reconocen como propio. El proyecto no se concibe como un evento puntual, ya que implica presencia semanal, educadores del propio distrito, seguimiento individualizado de cada participante y medición del impacto social generado.

Es el mismo compromiso a largo plazo que Acción por la Música mantiene desde hace más de una década con las familias. La agrupación se organizará en dos grupos, con dos clases semanales cada uno, y acogerá a unos 40 alumnos y alumnas del distrito. Todas las plazas y acceso a instrumentos serán gratuitas.

Un vallecano de adopción

Sergio Camello es delantero y dorsal '10' del Rayo Vallecano, club al que llegó cedido en 2022 y en el que se asentó de forma definitiva un año después, tras formarse en la cantera del Atlético de Madrid. En agosto de 2024 firmó una de las páginas recientes más recordadas del deporte español: sus dos goles en la prórroga de la final de los Juegos Olímpicos de París ante Francia dieron a España el oro olímpico. Su vinculación con Vallecas y su condición de referente para miles de jóvenes del distrito convierten esta alianza en algo más que un apoyo institucional.

Camello asume el papel de embajador de Acción por la Música desde septiembre de 2026 y acompañará el desarrollo del proyecto durante los cuatro años de colaboración. El rol arranca de forma inmediata, un curso antes de que la agrupación vallecana eche a andar. Se traducirá en encuentros y talleres con los chicos y chicas de los programas que la fundación ya desarrolla, en los que el futbolista compartirá con ellos su propia experiencia: la disciplina del entrenamiento diario, la gestión del error y de la presión, y lo que significa formar parte de un equipo.

Son competencias que una orquesta y un vestuario trabajan de la misma manera, y que están en el centro de la metodología de la entidad. "En Vallecas he aprendido lo que significa que un barrio te haga suyo. Cuando eres un chaval necesitas dos cosas: un sitio al que ir y alguien que crea que puedes. El fútbol me dio eso. Que un chaval de aquí encuentre lo mismo con una batería o una guitarra en las manos me parece igual de importante. Y que no le cueste un euro a su familia. Quiero conocer a los chicos, estar en los talleres y traerme conmigo todo lo que pueda ayudar a Acción por la Música", ha asegurado Camello.

Música que transforma

Acción por la Música se constituyó como fundación en 2013 y utiliza los coros y las orquestas como espacios de intervención social en los distritos con mayor índice de vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid. Trabaja actualmente en Carabanchel, Tetuán y Alcalá de Henares con niños, jóvenes, personas con discapacidad intelectual y personas mayores.

Su trabajo se apoya en tres claves: una planificación y un desarrollo docente enfocados a la diversidad, una metodología propia basada en un sistema reconocido a nivel mundial, y la medición y gestión sistemática del impacto.

La entidad forma parte de El Sistema Europe, la red europea de referencia en música social, y ha sido reconocida con el Premio Santander Ayuda de Fundación Banco Santander (2025), el Premio a la Innovación Social de Fundación La Caixa (2023) y el Desafío Talento Solidario de Fundación Botín (2019), entre otros galardones.

"Creemos que la música tiene el poder de cambiar el rumbo de una vida. No como metáfora, sino como realidad que demostramos cada semana en nuestros barrios. Que alguien como Sergio Camello decida unir su nombre y su esfuerzo al nuestro no es solo un honor: es la confirmación de que lo que hacemos importa, y de que juntos podemos llegar más lejos y a más personas", ha explicado María Guerrero, fundadora de Acción por la Música.