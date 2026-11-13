Jódar y Alcaraz acaban con el debate

La presencia de los dos tenistas españoles entre los ocho mejores de la temporada finaliza un debate que ha durado demasiado tiempo

Nueve años después, España vivirá unas ATP Finals diferentes, con dos tenistas de la Armada presentes entre los ocho mejores. Desde que el 'eterno' Rafa Nadal compartiera pista en esa edición con Pablo Carreño, nunca se había visto más de un representante español en el torneo que tradicionalmente cierra la temporada tenística en su plano individual.

No es nada fácil estar ahí y la mejor muestra ha sido que jugadores como Novak Djokovic o Taylor Fritz se han quedado fuera pese a su último intento en París la pasada semana. Aparte de otros muchos nombres como De Miñaur, Tommy Paul, Casper Ruud... Aquí sólo caben 8 y son los mejores del año.

En ese 2017 ya se hablaba en España del gran problema que llegaba con el cambio generacional. De hecho, se venía hablando desde mucho antes. Nadal trataba de resurgir tras dos años malos. David Ferrer agotaba sus últimos años como profesional, el final de Verdasco o Feliciano se veía más cerca, Tommy Robredo aún estaba en activo con bastantes problemas físicos... Y sólo Pablo Carreño y Roberto Bautista, éste ya con una edad, aparecían como alternativa.

Carlos Alcaraz, junto a Rafa Nadal. / IMAGO

El castellonense, precisamente, se ha retirado este año, pero le ha dado tiempo de ver en primera persona la aparición de Jódar, Mérida o Landaluce y el crecimiento de una Armada española que tal vez no tenga la gran cantidad de representantes de antaño, algo muy difícil de lograr, pero que al menos vuelve a dejarse notar en el circuito de forma notable.

Tres españoles entre los 15 mejores del tenis mundial

Con tres tenistas entre los 15 mejores del mundo ahora mismo, dos de ellos menores de 24 años, el tenis español tiene presente y también mucho futuro; y gana tiempo para que sigan apareciendo relevos que acompañen a los dos jugadores que ahora mismo están entre los ocho que mejores resultados han logrado en este 2026.

"La manera en la que está jugando Rafa -Jódar- en su primer año en el circuito es una locura. He roto el récord de menor número de días en llegar al top-10 desde que debutó en el circuito, haciendo historia. Estoy muy feliz por él. Es un chico muy humilde, un gran chaval, con su padre como entrenador, logrando cosas increíbles. Merece estar en esta posición", decía un Carlos Alcaraz que ya no se ve tan sólo en la cima.

Carlos Alcaraz junto a Rafa Jódar / Imago

Pero es que además, sin él, Jódar y Davidovich disputaron en Shanghai la primera final netamente española de un Master 1.000 en muchos años, algo que ya vivimos en varias ocasiones en la época dorada.

Ya nadie habla de falta de relevo generacional. Ahora se ha despertado una nueva ilusión en el tenis español. Ya sólo falta la guinda: la Copa Davis. Y con el equipo que lleva David Ferrer a Bolonia, se puede soñar con ella.