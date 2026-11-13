Kiko Narváez y Rafa Alkorta avivan el debate sobre Lamine Yamal: "Tiene un estatus diferente"

Los dos exinternacionales analizaron en la decisión de Luis de la Fuente de dar descanso al azulgrana antes del duelo ante Inglaterra y defendieron la gestión del seleccionador

El debate sobre el trato que recibe Lamine Yamal en la selección española sigue dando que hablar, pero no parece encontrar demasiados detractores entre quienes conocen desde dentro el funcionamiento de un vestuario. La decisión de Luis de la Fuente de dejar al futbolista del Barcelona en casa para que termine de recuperarse de sus molestias en la rodilla, con vistas al encuentro ante Inglaterra, fue analizada por Kiko Narváez y Rafa Alkorta en 'El Larguero'. Y ambos coincidieron en respaldar al seleccionador, aunque con matices sobre cómo se habría gestionado una situación así en otras épocas.

Alkorta fue especialmente claro al restar importancia a la polémica. "A mí me parece una decisión del entrenador y del cuerpo técnico, que al final son los que gestionan un grupo que conocen a la perfección. La verdad es que no entiendo tanto debate, porque el seleccionador ha tenido una charla con un jugador y con sus servicios médicos y han decidido que se quede en casa y llegue al segundo partido. Para nada es algo que puede molestar al vestuario, a mí no me molestaría de estar allí".

El exfutbolista fue más allá y explicó por qué considera lógico que De la Fuente pueda tomar decisiones diferentes con el azulgrana. "Lamine tiene un estatus diferente al del resto de jugadores y el entrenador puede permitirse decirle que venga a entrenar o darle cuatro días de descanso porque lo vamos a necesitar más ante Inglaterra que ante Chequia. Sin más".

Kiko Narváez también asumió que el fútbol ha cambiado y que la gestión de los grupos ya no es la misma que durante su etapa como internacional. El gaditano reconoció que en su época habría vivido de otra manera una situación así, pero terminó poniendo el foco en la importancia que tiene el joven atacante para la selección. En su análisis, recordó que se trata de un futbolista capaz de marcar diferencias y que tanto el Barcelona como la propia España cuentan con él como una pieza especial.

España sigue sin encontrar quien la frene

Más allá del caso de Lamine, los dos exinternacionales también valoraron el triunfo ante República Checa, que permitió a España prolongar su impresionante racha hasta los 44 encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Los goles de Álex Baena y Pubill resolvieron un partido incómodo, en el que el equipo de Luis de la Fuente tuvo que adaptarse a la presión y al juego directo del rival.

Alkorta destacó el planteamiento de Santi Denia, que supo dificultar la circulación española, y puso en valor la capacidad del equipo para sacar adelante un encuentro en el que no encontró la fluidez habitual. Kiko, por su parte, se quedó con la sensación de seguridad que transmite el grupo: "Yo me quedo con la tranquilidad y con la racha de los 44 partidos. Más que el día de hoy en concreto, esa racha demuestra que en días de viento, de lluvia, de sol, que puedes perder perfectamente un partido... Y sin embargo, esta España no lo pierde".

El exdelantero también resaltó el crecimiento de Baena y la aportación de Fermín, antes de insistir en el mérito de una serie de resultados que habla de la personalidad del equipo. Ahora, con Inglaterra en el horizonte, España tendrá la oportunidad de cerrar la fase como primera del grupo C. Un empate en el Metropolitano le bastará para asegurar el liderato.