De estar "muy dolido" con el Sevilla a esgrimir simple "aburrimiento": los cambiantes recuerdos de Matías Almeyda

El técnico argentino, que fue despedido del club nervionense hace 235 días, ha sido preguntado si entiende como un paso atrás su marcha del fútbol europeo para dirigir al Rayados de Monterrey mexicano, equipo al que tiene muy lejos de luchar por el título

El recuerdo que ha quedado en la memoria de Matías Almeyda de su breve etapa como entrenador del Sevilla FC ha ido cambiando bastante a lo largo de los 235 días que han pasado desde que se anunció su destitución. Unas semanas después concedió una entrevista en la que se mostraba "muy dolido" con la decisión de la directiva nervionense de prescindir de sus servicios a pesar de que en privado, alegaba, le transmitían apoyo. Casi ocho meses después, la sensación que le queda al actual técnico del Rayados de Monterrey es que LaLiga EA Sports le parecía "aburrida".

Del dolor al aburrimiento en 7 meses y 21 días

"Lo del Sevilla es la primera vez que me pasa. Siempre tuve proyectos largos. Lo de acá fue diferente porque un día antes de decirme que me tenía que ir del Sevilla FC me dijeron que me quedaba hasta el final. Esa traición del fútbol es la que no... No. Me duele. Y me digo 'Esa gente ya no me puede mirar más'", espetaba Almeyda en una charla en 'Radar Mundialista', el canal de YouTube del mexicano Adrián Marcelo.

"No vengas a decirme que voy a estar si después me vas a sacar. Decís, no sé si vas a estar, entonces te puedo sacar. Si no, es como que es una doble cara, ¿no?", insistía el 'Pelado', en la primera entrevista que concedía desde que el 23 de marzo se hizo oficial su destitución como entrenador del Sevilla FC, donde había firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028 y pensaba que la directiva le arropaba. "No ha salido bien", explicó en su día el presidente, José María del Nido Carrasco.

Matías Almeyda, sentado en el banquillo del Sánchez-Pizjuán, durante su etapa como entrenador del Sevilla FC. / Imago

"A mí me aburren las ligas que arranca el torneo y van dos equipos siempre los mismos. Es aburrido eso", ha explicado este pasado jueves el mismo Almeyda, en la rueda de prensa previa al partido entre CF Monterrey y Querétaro en el Apertura 2026 de la Liga MX. El 'Pelado' había sido preguntado si entendía como un paso atrás volver a América para dirigir a un Rayados que ahora mismo está fuera de los puestos de 'play off' al título, después de haber liderado en Europa a equipos como AEK Atenas griego o Sevilla FC.

Almeyda explica su decisión de volver a América y pone en valor la Liga MX: "Me aburre LaLiga"

"La liga de México tiene un condimento que te hace estar atento todo el tiempo, en alarma. Hubo muchos casos, anteriormente. Van muy bien y los últimos dos partidos, un partido ante la liguilla, se caen y crean dudas. O nosotros, que podemos entrar como deberíamos entrar nosotros y como queremos y podemos llegar a sorprender. Es fútbol. No podemos pensar tanto sin haber actuado. El sábado para nosotros es fundamental. Y la liga la veo bien. Me gusta. Por eso elegí volver", ha argumentado.

"Yo estaba en Europa. No es fácil llegar a Europa. Y no es fácil irse de Europa. Volví a América por convicciones. Volví a un club que me presentó un proyecto y que vamos cumpliendo por paso el proyecto. Obviamente, al aficionado no le puedo contar cada punto. El aficionado quiere ganar. Nosotros queremos ganar. Y está en mí, una vez que termine, decirle por qué no fue posible", ha explicando haciendo balance de estos meses.

Para Almeyda, Monterrey vive un momento de transición: "Heredé un equipo. Los voy llevando. He levantado al nivel de varios. Hemos caído, hemos levantado, hemos competido ya en una final. Bueno, hay un montón de cosas que me dan un montón de ilusión si seguimos los pasos que vamos marcando para el futuro. Pero ahora tenemos que terminar este torneo. Y hay que terminarlo de la mejor manera".