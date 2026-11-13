La Sevilla-Betis, un pique que va mucho más allá del agua

Los capitanes de Sevilla y Betis discrepan sobre la curva más famosa del Guadalquivir, pero coinciden en algo: que la igualdad actual de ambos equipos hace impredecible el resultado de la Regata

Desde que echara a andar en 1960, la Regata Sevilla-Betis se ha consolidado como mucho más que una cita deportiva en el calendario otoñal de Sevilla. Es un patrimonio vivo del Guadalquivir que cada mes de noviembre traslada la eterna rivalidad de la ciudad al agua.

Tras más de medio siglo de historia, en el año en el que va a cumplir su sesenta edición, el duelo en el río atraviesa hoy uno de sus momentos de mayor madurez y prestigio.

El palmarés histórico refleja una igualdad máxima, con un ligero dominio sevillista en la prueba absoluta masculina (31-28) y una hegemonía verdiblanca en la categoría femenina (15-21), en una edición que llega marcada por el intercambio de roles en la defensa del 'cocodrilo', el relevo generacional y la consolidación de la espectacular meta frente a la Torre del Oro, que repite por segundo año consecutivo.

En la antesala de este nuevo derbi del Guadalquivir, que coincide un fin de semana antes que el derbi futbolístico, los dos grandes referentes y capitanes de ambas tripulaciones, Ignacio Muñoz y Tomás Jurado, analizan las claves de la cita de este 14 de noviembre.

Por un lado, el capitán del Sevilla FC, heredero directo de una estirpe ligada al nacimiento mismo de la prueba, defiende por primera vez en quince años la corona masculina con la ilusión de repetir triunfo y revertir la racha en el bote femenino tras ocho triunfos seguidos en verdiblanco.

Enfrente, el veterano timonel del Real Betis, que alcanza la histórica cifra de veinte participaciones defendiendo el escudo heliopolitano, encara el reto con el hambre de recuperar el trono masculino aprovechando el factor estratégico de la curva de Chapina y prolongar el dominio reciente del Betis en el Guadalquivir.

Ignacio Muñoz: "La Sevilla-Betis nunca ha tenido tanto nivel deportivo"

"La Sevilla-Betis nunca ha tenido tanto nivel deportivo y repercusión; y mira que han remado buenos remeros a lo largo de la historia de la prueba", señala un Ignacio Muñoz que saca pecho por haber recuperado el 'cocodrilo' para Nervión tres lustros después. "Ha costado trabajo, pero este año toca cambio de papeles y somos nosotros los que defendemos triunfo. Aunque con la igualdad y la calidad que hay en los dos barcos, cualquiera puede lograr la victoria y defender título el próximo año", reconoce el capitán sevillista.

Sevilla FC, campeón de la regata en 2025 / JJU

Muñoz ve este año mucha igualdad, pero cree que el futuro volverá a pintar de rojo y blanco una regata que durante muchos años dominó el Sevilla con puño de hierro hasta el 'despertar' reciente de los béticos. "Al igual que ha sucedido muchos años en la prueba masculina, el remo es un deporte generacional y con la generación buena que viene y el excelente trabajo de nuestro entrenador, Álvaro Romero, esperemos que vengan años de éxito rojiblanco", añade.

El capitán sevillista no parece intimidado porque el Betis tenga en esta edición ventaja en la curva de Chapina y apunta un detalle. "Es desventaja en la curva de Chapina, pero al pasar la salida a San Jerónimo esa primera curva la tendremos a nuestro favor. Con este nuevo recorrido, la curva inicial es más favorable a nuestro barco este año, pero las tripulaciones y la prueba están tan parejas que ya veremos dónde se puede sacar alguna ventaja", advierte sobre un detalle que no se ha tenido en cuenta.

Tomás Jurado: "Es un espectáculo año tras año"

Si Muñoz ve al Sevilla con opciones de repetir triunfo, qué decir de un Tomás Jurado que cumple 20 años al timón del Betis y que ha ganado la regata en 15 ocasiones. Por eso es consciente de que el Sevilla le ha recortado hasta vivir ahora un 'empate técnico'.

"Ambos barcos tienen un nivel altísimo, lo que hace que la Sevilla-Betis sea un espectáculo año tras año. La Regata cuenta con muchos internacionales, como Javi García y Jaime Canalejo, que son dos veces olímpicos y medallistas internacionales, y cada uno va en un barco, lo que da más pique a la prueba", afirma el capitán bético.

Tomás Jurado, capitán del Betis / JJU

Jurado admite que la derrota, después de tantos años ganando, escoció y hubo conjura para revertir la situación desde este año. "Tenemos que volver a la senda del triunfo. (...) Desde el mismo día que terminó la Regata nos pusimos a preparar la de este año. Tenemos muchas ganas de volver a levantar el ‘cocodrilo’; tenemos mucha hambre", se reafirmaba.

El capitán verdiblanco reconoce el detalle de que la curva de San Jerónimo iguala algo la ventaja de Chapina, pero cree que esta última sigue siendo determinante y espera que el Betis lo aproveche. "La curva sigue siendo un punto muy clave en esta regata, y más estando ahora tan al final del recorrido. (...) Es cierto que -en San Jerónimo- hay una curva que es muy larga, pero no es tan pronunciada. Tenemos que ser capaces de hacer una buena primera parte, que es a favor de ellos, para llegar bien a la curva de Chapina. Hay que hacer una buena estrategia", sentencia Jurado.