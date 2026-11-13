Pere Pons admite el bajón y señala a un factor clave: "Cuando pierdes efectivos aumenta el cansancio y ahora los rivales ya nos conocen más. Todo esto va sumando"

El ex de Girona o Alavés se ha convertido en un peso pesado en el Sabadell de Ferran Costa

Pere Pons, un peso pesado de este Sabadell, ha reconocido que les está costando más sumar puntos en las últimas jornadas, aunque ha destacado la igualdad de LaLiga Hypermotion, que propicia este cambio de racha.

El centrocampista del cuadro vallesano admite que las numerosas lesiones están condicionando el rendimiento colectivo. En este sentido, el futbolista catalán considera que la acumulación de bajas aumenta el desgaste de la plantilla y dificulta el trabajo del equipo, especialmente ante unos rivales que cada vez conocen mejor su juego.

El domingo, contra el Eldense, el técnico del Sabadell, Ferran Costa, no podrá contar con Quadri, Urri, Eneko, Pipa, Miki Codina, Nuamah, Xavi Moreno y Gioacchini. Al menos, en esta jornada recupera a Óscar Sanz, que cumplió su partido de sanción ante la Real B.

"Cuando pierdes efectivos aumenta el cansancio y ahora los rivales ya nos conocen más. Todo esto va sumando", admite un Pere Pons que regresó este curso al fútbol español tras su etapa en el AEK Larnaca. El catalán se ha convertido en una pieza clave en el equipo de Costa y ha disputado las 13 jornadas del campeonato, diez de ellas como titular, acumulando 800 minutos.

Pons ve un grupo muy sólido

Pese a las dificultades, el centrocampista ha puesto en valor la unión del vestuario y la competencia interna, además de destacar la implicación y la ambición del grupo. "Lo bueno que tiene este equipo es la unión y la competencia sana. Es una pena perder jugadores que, además, están teniendo mucha importancia, pero los que estamos disponibles también tenemos una gran capacidad para hacer las cosas bien", afirma.

Así mismo, también ha valorado positivamente el empate sin goles del pasado lunes frente al filial realista, pese a la sensación inicial de haber dejado escapar dos puntos en casa. "Cuando acaba el partido te vas con la sensación de que has perdido algo y más jugando en casa porque siempre quieres ganar. Pero visto con perspectiva, es bueno. Esta liga es tan complicada que cualquier punto es bueno para seguir sumando", sentencia.

De cara al próximo compromiso, en el campo del Eldense, Pons espera un partido exigente y considera que el equipo deberá corregir algunos aspectos para mantener las buenas sensaciones mostradas hasta ahora. Y recuperar cuanto antes la solidez mostrada en las primeras jornadas.

Con tantas bajas, es el momento para que Pons, Kaiser, Bonaldo, Ton Ripoll o Joel Priego den un paso adelante. El Eldense llega de ceder tres derrotas consecutivas y de perder en la prolongación en Las Palmas, y tratará de ir a por ellos.