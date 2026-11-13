Koeman lanza un aviso al Barcelona: "La Champions es otra cosa"

El ex entrenador azulgrana ve al conjunto de Hansi Flick como favorito para ganar LaLiga, pero advierte de la dificultad de las eliminatorias europeas. Además, valora el trabajo de Xavi en la selección y la polivalencia de Frenkie de Jong

Ronald Koeman ha atendido a los medios durante el Derbi de Golf, un torneo solidario celebrado en el Club de Golf Barcelona, donde ha repasado la actualidad del Barcelona, las opciones de los de Flick esta campaña, la labor de Xavi con el combinado nacional de los Países Bajos y el estado de forma de Frenkie de Jong.

El ex entrenador azulgrana confía en que el Barcelona pueda pelear por todos los títulos, y no considera preocupantes las derrotas frente al PSG y al Real Madrid. "No hay que ponerse nerviosos por las dos derrotas. Veo al Barça fuerte, tiene un gran equipo y un gran entrenador", explicó.

Koeman ve al Barça favorito para LaLiga, pero avisa en Europa

Su pronóstico es bastante claro en lo que respecta al campeonato liguero. Koeman considera que el conjunto azulgrana parte como el principal candidato para levantar el título, aunque no ve tan sencillo repetir ese papel en Europa. "El Barça es el gran favorito para LaLiga, la Champions es otra cosa", afirmó.

El neerlandés recordó que en la máxima competición continental hay otros equipos con mucho potencial y que las eliminatorias pueden cambiar cualquier momento. "Después, en el KO, puedes tener una noche complicada", añadió.

También tuvo palabras para el estilo de Hansi Flick. Koeman valora la propuesta del alemán : "Su manera de jugar da mucho a los aficionados" comentó. Eso sí, recordó que el Barcelona puede sufrir cuando no consigue presionar al rival, como sucedió ante el Real Madrid.

Koeman también valora el trabajo de Xavi en Países Bajos

Koeman también fue preguntado por Xavi Hernández y su trabajo en Países Bajos. El neerlandés se mostró satisfecho, aunque recordó que allí la exigencia va más allá de conseguir victorias y que también se espera competir por grandes títulos.

Koeman en un entrenamiento con la selección de Países Bajos. / Imago.

«Está haciendo un buen trabajo. Pero se exige mucho allí, no solo es suficiente ganar, hay que jugar bien. Se quiere ganar un torneo grande y hay equipos mejores", comentó. Unas palabras con las que Koeman puso de manifiesto la dificultad del reto que afronta Xavi.

Frenkie de Jong, un futbolista que puede jugar en varias posiciones

Koeman también habló de Frenkie de Jong, al que conoce bien de su etapa en el Barcelona. Su presencia en el lateral en los últimos encuentros no le sorprendió, ya que el técnico neerlandés también lo utilizó en esa posición, además de como central.

"Frenkie es un gran jugador y por eso lo hizo bien de lateral. También ha jugado de central, puede moverse en distintas posiciones. Es muy útil tener a un jugador polivalente", explicó. No obstante, no cree que vaya a ocupar habitualmente el lateral.

Por último, recordó que las lesiones han complicado la continuidad del centrocampista durante los dos últimos años. Aun así, confía en su capacidad para responder en el verde. "Le veo mentalmente fuerte. Sabe jugar muy bien y sabe de la presión que hay en el Barça", concluyó.