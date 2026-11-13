La reflexión de Jana Fernández sobre Alexia Putellas que puede levantar polémica en Inglaterra: "Está obsesionada"

La centrocampista del London City explica cómo ha cambiado el equipo con la llegada de la Balón de Oro, cuya ambición pasa por conquistar la liga inglesa

La aventura de Alexia Putellas en Inglaterra tiene un propósito muy claro. La centrocampista catalana no ha cruzado el Canal de la Mancha para vivir una experiencia diferente ni para cerrar su carrera lejos de Barcelona. Su ambición es conquistar la Women's Super League (WSL), un objetivo que, según ha desvelado su compañera y amiga Jana Fernández, dejó claro desde el primer momento en que llegó al London City Lionesses.

La defensa española ha hablado para la BBC sobre el impacto que ha tenido la llegada de la doble Balón de Oro a un club que, pese a su corta trayectoria, está dispuesto a hacerse un hueco entre los grandes del fútbol inglés. Fundado en 2023 por la multimillonaria Michele Kang, el London City afronta su segunda temporada en la élite y ya ocupa la tercera posición de la clasificación, a cuatro puntos del Chelsea y a seis del Manchester City.

Fernández conoce bien a Alexia. Ambas coincidieron en el FC Barcelona durante una etapa especialmente complicada, marcada por sus respectivas recuperaciones de una lesión del ligamento cruzado. Ahora comparten vestuario en Londres y la joven futbolista no esconde lo que supone tener cerca a una referente de ese calibre. "Siempre ha sido mi capitana. Tenerla aquí y seguir sus ideas me hace sentir más cómoda al pensar en ganar y lograr cosas grandes. Su mentalidad es contagiosa. Incluso después de una victoria por 4-1, sigue empujando a todos para que sean mejores", afirmó.

Pero Jana fue más allá y puso el foco en la motivación que ha llevado a la internacional española hasta Inglaterra. "Nunca encontrarías a Alexia en Inglaterra con este frío si no fuera para ganar la WSL. Ella odia el frío...", comentó entre risas, antes de recordar cuál fue el mensaje de la catalana nada más aterrizar en Londres: "Lo primero que dijo cuando llegó a Londres fue algo así como ‘quiero ganar la WSL’ y eso es por lo que estamos aquí".

Para Fernández, la manera de entender el fútbol de Alexia y la claridad de sus objetivos marcan el camino del grupo. "Creo que Alexia es la mejor líder para nosotras, para simplemente mostrar con el ejemplo en qué tenemos que enfocarnos. Es alguien que está totalmente centrada en el fútbol, y está obsesionada con el fútbol. Así que tener a alguien con ambiciones tan claras, un objetivo tan claro, un propósito tan claro, hace que el equipo simplemente la siga hasta el fin del mundo", sentenció.

Un acuerdo histórico con Nike

El club londinense, independiente y dedicado exclusivamente al fútbol femenino, acaba de cerrar un acuerdo histórico con Nike, una alianza en la que la presencia de Alexia, imagen de la marca deportiva, también adquiere protagonismo.

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La colaboración contempla actividades comunitarias junto al club y apoyo a la investigación y el desarrollo para atletas femeninas. Además, ambas partes han acordado ampliar durante cuatro años su acuerdo de colaboración técnica, una extensión que entrará en vigor con la temporada 2027/28.