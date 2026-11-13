Marc Márquez, el mejor de la historia: "Es un extraterrestre y va a ser imposible superarle"

El piloto de Cervera sigue agrandando su leyenda y su palmarés alimenta una discusión histórica en MotoGP sobre si es el mejor de la historia, aunque comparar épocas y generaciones continúa siendo una tarea complicada.

¿Es Marc Márquez el mejor piloto de todos los tiempos? La pregunta vuelve a estar sobre la mesa y cada vez son más los argumentos que apuntan al ilerdense como el gran referente de la historia del motociclismo. Su capacidad para ganar, sobreponerse a las adversidades y superar a algunos de los mejores pilotos de su generación le han colocado en un lugar reservado únicamente a los elegidos. Sin embargo, establecer una clasificación definitiva no resulta tan sencillo cuando entran en juego leyendas como Giacomo Agostini, Ángel Nieto o Valentino Rossi.

¿Es Marc Márquez el mejor piloto de todos los tiempos? La pregunta vuelve a estar sobre la mesa y cada vez son más los argumentos que apuntan al ilerdense como el gran referente de la historia del motociclismo. Su capacidad para ganar, sobreponerse a las adversidades y superar a algunos de los mejores pilotos de su generación le han colocado en un lugar reservado únicamente a los elegidos. Sin embargo, establecer una clasificación definitiva no resulta tan sencillo cuando entran en juego leyendas como Giacomo Agostini, Ángel Nieto o Valentino Rossi. En ESTADIO Deportivo debatimos sobre la cuestión.

Uno de los principales argumentos para defender la candidatura de Márquez está en su palmarés. El piloto español se encuentra ante la posibilidad de seguir haciendo historia y acercarse a los registros de Agostini, una de las grandes leyendas del motociclismo. Eso sí, hay que tener en cuenta que el italiano consiguió buena parte de sus éxitos compitiendo simultáneamente en distintas categorías, hasta alcanzar los 15 títulos mundiales. También aparece en la discusión Ángel Nieto, cuyos 13 campeonatos del mundo, conquistados en categorías que entonces tenían una consideración muy diferente a la actual, le convierten en otro nombre imprescindible. "Hay que tener en cuenta a Angel, que aunque sean categorías pequeñas, en aquel tiempo las consideraron prácticamente igual y eran diferenciales"

Precisamente, esa es una de las principales dificultades a la hora de elegir al mejor de todos los tiempos: las distintas épocas son prácticamente imposibles de comparar. Ni las motos, ni los medios, ni la preparación física, ni las exigencias del calendario tienen demasiado que ver con las de hace varias décadas. Por eso, aunque las estadísticas ofrecen una referencia objetiva, no siempre sirven para establecer quién ha sido superior sobre el asfalto.

"Hay que tener en cuenta a Angel, que aunque sean categorías pequeñas, en aquel tiempo las consideraron prácticamente igual y eran diferenciales"

Marc Márquez, por encima de Valentino Rossi

Donde el debate adquiere una dimensión diferente es al comparar a Márquez con Valentino Rossi. En este caso, ambos compartieron varios años en la categoría reina y coincidieron durante una etapa en la que el italiano todavía era uno de los grandes candidatos a luchar por las victorias. Y ahí aparece uno de los argumentos de mayor peso a favor del español: Márquez consiguió imponerse a Rossi, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, tres de los grandes referentes de aquella generación.

Marc Márquez y Valentino Rossi en una rueda de prensa / Imago

De hecho, una de las opiniones que gana fuerza en este debate es que Márquez ha sido mejor piloto que Rossi, precisamente porque pudo medirse directamente con él y superarlo cuando ambos coincidieron en su mejor nivel. Una comparación que no puede establecerse de la misma manera con Agostini o Nieto, separados por generaciones y circunstancias completamente diferentes.

Además, el piloto de Cervera ha tenido que superar obstáculos que engrandecen todavía más su trayectoria. Las lesiones, algunas de ellas especialmente graves, los problemas físicos y una etapa en la que parecía muy complicado volver a verle competir al máximo nivel no han impedido que recuperase su mejor versión. Su capacidad para regresar a la élite después de atravesar momentos tan delicados es otro de los aspectos que alimentan su candidatura.

Un palmarés que puede ser difícil de igualar

A todo ello se suma la exigencia del motociclismo moderno. La actual MotoGP obliga a los pilotos a afrontar fines de semana con dos carreras, calendarios cada vez más exigentes y una competencia que apenas concede margen de error. En ese escenario, Márquez ha demostrado una capacidad extraordinaria para sobreponerse a las dificultades y volver a pelear por los títulos.

Su remontada después de una temporada especialmente complicada también ha servido para reforzar esa imagen de piloto diferencial. Para sus defensores, no se trata únicamente de contar campeonatos, sino de valorar cómo ha conseguido conquistarlos, a quién ha tenido que superar y las circunstancias en las que ha logrado mantenerse en lo más alto.

Djokovic celebra un punto ganado / Cordon Press

La comparación con Novak Djokovic en el tenis también aparece como argumento. Al serbio se le puede preferir por detrás de Roger Federer o Rafael Nadal en términos de gustos personales, pero sus registros estadísticos le sitúan como el tenista más laureado. Una lógica similar es la que algunos aplican a Márquez: más allá de las preferencias, sus números y su capacidad competitiva le colocan en una posición privilegiada.

Así, mientras unos consideran que no existe una respuesta definitiva por la imposibilidad de comparar generaciones, otros tienen cada vez menos dudas. "Márquez ya está en el Olimpo del motociclismo" y, si consigue prolongar su trayectoria al máximo nivel, todavía tendrá margen para ampliar una leyenda que amenaza con convertirse en una referencia prácticamente inalcanzable para las próximas generaciones.