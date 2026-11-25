El tenista andaluz, uno de los mejores doblistas españoles del momento, está en el equipo que España llevará en enero a la United Cup 2027

El tenista andaluz Benjamín Winter compartirá convocatoria con Paula Badosa, Rafa Jódar, Leyre Romero, Yvonne Cavallé y Nikolas Sánchez Izquierdo en una de las grandes citas internacionales con las que arranca la próxima temporada: la United Cup 2027.

El tenista almeriense, tras una gran temporada que le ha consagrado como uno de los mejores doblistas españoles, ha entrado en el equipo que disputará este torneo mixto por selecciones nacionales que abrirá el calendario internacional del próximo año en Australia.

Según la Federación Andaluza, la presencia de Benji Winter en esta competición supone "un importante reconocimiento a su trayectoria deportiva y al crecimiento que ha tenido durante el 2026", año en el que ha logrado 3 títulos Challenger en dobles. Así como a los 19 títulos conseguidos en el circuito World Tennis durante su carrera. Es "una nueva oportunidad para que el tenis andaluz tenga protagonismo en un escenario internacional de primer nivel", indican en un comunicado.

Esta competición, en la que por primera vez participa Rafa Jódar y que sirve de puesta a punto para el Open de Australia se celebrará del 1 al 10 de enero de 2027, con la participación de 18 países repartidos entre las ciudades australianas de Perth y Sidney.

En esta edición de la United Cup, España ha quedado encuadrada en el grupo F, que disputará sus encuentros en Sidney. Tendrá a Bélgica y Argentina como rivales y, con Jódar y Badosa al frente, su objetivo mínimo estará en conseguir el pase a los cuartos de final. Cada enfrentamiento entre países consta de tres partidos: un individual masculino, un individual femenino y un dobles mixto.

Tras Granollers, la mejor opción en dobles de España

Benji Winter aparecía hasta esta semana como el segundo mejor español en el ranking mundial de dobles -le ha superado Iñigo Cervantes tras ganar el sábado en Metz-, sólo por detrás de Marcel Granollers.

Benji Winter, junto a Alejo Sánchez Quilez / ED

Eso le ha situado a un paso del Top-100 (111 del mundo) y con la posibilidad de empezar a jugar los grandes torneos del circuito en el arranque de 2027. Por lo pronto se estrenará en la United Cup, una competición que, aparte de Rafa Jódar y Paula Badosa, ya tiene confirmada la presencia de tenistas del nivel de Coco Gauff, Ben Shelton, Emma Raducanu, Holger Rune o Félix Auger-Aliassime.