El jugador rojiblanco es uno de los tres candidatos que maneja el campeón de la Champions para reforzar su ataque antes las bajas por lesión de Doué y Kvaratskhelia

Nuevo capítulo en el eterno culebrón sobre el futuro de Nico Williams. Después de que el pasado verano volviese a la carga el FC Barcelona, ahora es de nuevo el PSG el que tiene al campeón del mundo en el punto de mira. En realidad, ya lo tuvo en su agenda en el pasado, como otros grandes clubes europeos, pero las circunstancias actuales podrían llevarle a dar un paso al frente ante los problemas sufridos en su ataque.

El ganador de las dos últimas ediciones de la Champions ha perdido de golpe a dos piezas clave. El pasado fin de semana, Désiré Doué se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el mismo percance que afectó unas semanas antes a su compañero Khvicha Kvaratskhelia. Por ello, en Francia se informa de que la idea es acudir al mercado de enero para reforzarse y paliar sendas bajas, siendo tres los candidatos según Le Parisien.

Las otras dos alternativas: Nusa y Estevao

Así, además de Nico Williams, el PSG sigue de cerca al noruego de 21 años Antonio Nusa, del RB Leipzig, y el brasileño de solo 19 Estevão, del Chelsea. Junto a ello, el futbolista del Athletic es el más experimentado de los tres, aunque el citado medio ya apunta que no será fácil llevárselo de Bilbao a mitad de temporada. Y no solo porque tenga contrato hasta 2035 y una cláusula de rescisión que ronda los 100 millones de euros, pues tampoco parece sencillo convencer al propio extremo.

Nico Williams ha insistido en que es feliz en Bilbao: "Nunca he dudado de estar aquí"

Semanas atrás, el internacional español aseguró estar muy feliz en el club rojiblanco, con el que renovó hace un año con una importante subida salarial. Además, dejó claro que es él quien toma las decisiones, después de que su agente, Félix Tainta, afirmase que tenía la intención de firmar por el FC Barcelona en los veranos de 2024 y 2025.

"Tenía idea de poder salir, en el Athletic no vas a ganar una Champions", apuntó. Pero Nico Williams negó que así fuese y admitió que no le han faltado propuestas, entre ellas la del campeón francés. "Nunca he dudado de estar aquí, he tenido infinidad de ofertas, he podido marcharme y he tenido claro quedarme aquí. Mi intención de estar aquí, no se puede poner en duda. A Barça, Arsenal, PSG y a muchos más les dije a todos que no por estar aquí”, sentenció.

Nico Williams, en el partido contra el Espanyol.

﻿Luis Enrique no tiene tan claro fichar: "No tenemos la obligación"

Está por ver qué sucede ahora si el PSG pasa a la acción, aunque en el Parque de los Príncipes no tendría el estatus de estrella que posee en San Mamés. Además, Luis Enrique ha asegurado que con la plantilla que tiene a sus órdenes es suficiente y tampoco es una urgencia tener que reforzarse.

"No tenemos la obligación de acudir al mercado, no vamos a fichar a un jugador para seis meses, no es nuestro estilo. Tenemos un equipo. Es verdad que hay que estar más atentos, pero con estos jugadores, este cuerpo técnico y esta afición no tenemos miedo a nada. Confiamos en hacer nuestro trabajo y superar las dificultades", señaló el técnico asturiano. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá el presidente Nasser Al-Khelaifi.﻿ Aunque no le ha ido nada mal confiando en la visión del ex seleccionador español.