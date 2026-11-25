El central brasileño acumula una sesión más tras haber regresado el pasado martes a las órdenes del grupo de García Plaza, una buena noticia en una semana clave para los objetivos a corto plazo

El derbi ya debe de ser pasado, ahora toca centrarse en el presente. Y, para el Sevilla, este es algo ilusionante. El próximo domingo, en San Sebastián, tendrá la oportunidad de hacer bueno el punto cosechado en el derbi sevillano y lograr una victoria frente a uno de esos rivales que ahora son directos en la pelea por los puestos europeos. La Real Sociedad debe ser la siguiente pieza a superar para un equipo que, a pesar de encadenar ya tres jornadas sin ganar, acumula más que buenas sensaciones tras ese tardío gol de Kike Salas que permitió conseguir un punto frente al eterno rival.

La semana no se puede decir que haya sido muy larga en cuanto al post partido del derbi, ya que la actualidad manda y todas las miradas se centraron ya en lo que pasará este fin de semana en Donostia. El equipo de Luis García Plaza ya acumula diecinueve puntos, una cifra más que decente teniendo en cuenta los objetivos del equipo a comienzo de temporada. ¿Aspirar a algo más? Todavía es complicado para poder hacer pronósticos, únicamente hay que recordar la sucesión de campañas donde, a pesar de no firmar un mal inicio, el equipo acabó sufriendo para mantenerse en Primera División.

Marcao sigue entrenando con normalidad bajo un buen ambiente

El equipo ya ha empezado a trabajar con miras a este encuentro que puede ser importante para los objetivos del primer equipo, al menos en un corto plazo. Una de las novedades más reseñables, que ya se produjo en la mañana de este pasado martes, es la aparición de Marcao en los terrenos de juego. Su última imagen sobre un terreno de juego fue en el Trofeo Antonio Puerta frente al Aston Villa, cuando cayó lesionado apenas pasar unos minutos sobre el campo. Aún queda para poder verlo en dinámica y ver si, de alguna forma, consigue recuperar una continuidad que parece un reto imposible en el Sevilla.

Marcao entrena con la camiseta sevillista / SFC

Por el resto, ninguna novedad al respecto. Todos los jugadores han entrenado con total normalidad, con las ausencias de Alfon y José Ángel Carmona, que estos sí serán de larga duración. El buen ambiente sigue siendo habitual, con las bromas características de la misma. Luis García Plaza ha vuelto a estar pendiente de sus pupilos durante esos rondos, atreviéndose a hacerse unos pequeños toques con el balón aunque, eso sí, sin mucha fortuna en ello.

Manu Bueno salió al rescate de Félix Correia

Uno de los detalles, captados por las cámaras de ESTADIO Deportivo, ha sido el de Manu Bueno, que ha sido el 'salvador' de Félix Correia. Cuando el canterano y el francés han saltado al terreno de juego, el jerezano se ha percatado de que algo había en el terreno de juego. Este era uno de los chips que usan los jugadores para los entrenamientos, y acudió al rescate para recuperarlo. Finalmente, entre risas, se lo acabó entregando. Un detalle que muestra la buena salud de la que goza el vestuario.

Pocos días quedan para ese encuentro en San Sebastián que puede servir, para en un corto plazo, definir ciertos objetivos.