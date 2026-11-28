El Elche recibe al Atlético de Madrid en el Martínez Valero con la necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso. Los de Simeone, por su parte, llegan en un buen momento después de encadenar dos victorias ante el Getafe y el Viking y buscarán prolongar su dinámica para seguir presionando a los dos primeros clasificados

El Atlético de Madrid visita este sábado al Elche en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto rojiblanco afronta el encuentro con la intención de mantener su buena racha de resultados y no perder de vista la primera plaza de la clasificación. Enfrente tendrá a un rival que atraviesa una situación mucho más delicada y que necesita empezar a convertir el Martínez Valero en un escenario donde sumar puntos.

Los ilicitanos se encuentran en puestos de descenso, ocupan la decimonovena posición con once puntos, y solo han conseguido una victoria en sus últimos cinco compromisos ligueros. Su empate ante el Levante en la pasada jornada dejó un sabor agridulce después de dejar escapar la posibilidad de llevarse los tres puntos en los instantes finales de encuentro

Una asignatura pendiente para los ilicitanos

Uno de los grandes problemas para el Elche está siendo el Martínez Valero. El conjunto franjiverde no ha sumado ni una sola victoria en sus seis partidos disputados como local esta campaña. Un único punto en un empate sin goles ante el Celta es lo que han sumado los ilicitanos en su templo. La visita del Atlético supone una prueba exigente, pero también una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y recuperar confianza. A este escenario se suma la ausencia de Thomas Lemar, que no podrá enfrentarse al Atlético por lesión, una baja significativa para los planes de Martín Anselmi.

La victoria del Elche en el RCDE Stadium. / Imago.

Además, los precedentes más recientes invitan a pensar que el Elche puede competirle al conjunto madrileño. En el último enfrentamiento entre ambos en el Martínez Valero, de la pasada temporada, los ilicitanos se impusieron por 3-2. Un resultado que demuestra que el Atlético no puede confiarse en un estadio que ya se le ha resistido.

El Atlético quiere mantener el ritmo de los de arriba

El equipo de Diego Pablo Simeone llega en una situación muy diferente. Tercero en la clasificación con 31 puntos, el Atlético ha recuperado sensaciones después de imponerse por 0-3 al Getafe en Liga y superar por 2-0 al Viking en la Champions League. Dos victorias consecutivas que han reforzado la confianza de los rojiblancos antes de afrontar una nueva salida liguera.

Los números lejos del Metropolitano también respaldan al conjunto madrileño, que ha ganado seis de sus siete desplazamientos en LaLiga y solo ha encajado cinco goles. El objetivo ahora será mantener este ritmo para seguir presionando al Barcelona y al Real Madrid, los dos equipos que tiene por delante.

El Elche buscará dar la sorpresa y aprovechar cualquier oportunidad para sumar ante uno de los candidatos a pelear por el título. El Atlético, por su parte, no quiere dejar escapar puntos en una jornada en la que necesita seguir mirando hacia arriba.

¿Donde ver el Elche - Atlético de Madrid?

El partido entre el Elche y el Atlético de Madrid, correspondiente a la décimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este jueves 26 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el Martínez Valero.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Elche: Dituro, Sangaré, Chust, Redondo, Revivo, Morcillo, Gonzalo Villar, Cepeda, Germán Valera, Osorio y Fer Niño.

Atlético de Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Johnny Cardoso, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.