Serra Ferrer encumbra al Betis de Pellegrini, augura éxitos en la Champions y corona a Isco: "Un regalo para la vista"

El chileno ya posee casi todos los récords históricos y ahora está cerca de arrebatarle al balear los tres que aún mantiene de aquella primera experiencia en la UEFA Champions League. Este miércoles, ante el FC Porto, puede obtener el primero de ellos y para los otros dos le bastaría con pasar la Fase Liga: Según Serra, "tiene muchas opciones"

Historia indeleble del Real Betis hasta el fin de los días, Manuel Pellegrini tiene en su haber los récords de partidos (320) y de victorias (152), en general y también en particular, tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, la Europa League y la Conference League. Ahora, en este 2026/2027 tiene en su mano la oportunidad de establecer también tres nuevos listones en la Champions League. De hecho, uno lo puede igualar este mismo miércoles en el Estadio de La Cartuja y los otros dos tiene, además de estar ya virtualmente empatados, se antojan factibles de superar en los próximos meses.

El del técnico verdiblanco con más partidos en la máxima competición continental lo tiene asegurado sólo con completar la Fase Liga, pues alcanzará los ocho de Lorenzo Serra Ferrer en la edición de la 05/06. Aquel año, el Betis fue eliminado como tercero de grupo, por lo que a Pellegrini le valdría con quedar entre los 24 primeros de los 36 participantes este curso para romper el último techo europeo que le queda. Por último, la mejor marca de victorias en Champions son las dos de la anterior participación, frente a RSC Anderlecht y Chelsea FC. Tras estrenarse ganando por 2-3 al LOSC en Lille (Francia), el chileno puede empatar al balear si vence este miércoles al FC Porto en la segunda jornada.

También es el que más clasificaciones continentales seguidas tiene, seis y camino de la séptima (va tercero) cuando la anterior marca histórica del club eran dos cursos; ganó la Copa del Rey en 2022; jugó la primera final europea, el subcampeonato de la Conference 2025 -el EuroBetis nunca había pasado de cuartos en torneos organizados por la UEFA-; tiene el mejor desempeño en la Europa League, los cuartos de final de la 25/26; nadie ha superado más eliminatorias (28)... Muy pocos pueden ser los detractores de Pellegrini y, desde luego, Lorenzo Serra Ferrer no es uno de ellos. El de Sa Pobla ha atendido a Radio Marca para hablar de esta inevitable comparación y mostrar su alegría por el buen momento que vive el club.

Serra Ferrer bendice al Betis de Pellegrini

"Es una alegría ver al Betis en la categoría más importante del fútbol europeo y mundial. Ya tuvo una entrada fantástica en el primer partido y ahora esperemos que tenga esta continuidad", ha señalado Serra Ferrer con respecto al choque contra el FC Porto. "Me está gustando, no solamente en este arranque, sino la temporada pasada. Viene con estabilidad y con sensaciones muy positivas. La plantilla es amplia y el criterio de Pellegrini está muy aceptado y gusta. Aparte de conseguir resultados positivos, que influye mucho, todas las cosas están bastante bien ordenadas y cohesionadas", ha analizado.

Un enamorado del fútbol de Isco Alarcón

"Ese ritmo y pausa, o pausa y ritmo, que él impone y de la manera que lo hace, ya sea pasando, triangulando, cambiando de orientación o regateando, demuestra tantas cualidades... Y el hecho de que el futbolista esté muy motivado para demostrarlo es fantástico. Es un regalo para la vista, para el entrenador y para los compañeros que lo tienen al lado", ha opinado sobre Isco.

¿Hasta dónde puede llegar el Betis en esta edicion de la Champions League?

El que fuera técnico del Betis en dos etapas distintas y director general deportivo en una tercera aventura, destaca la buena mano de Pellegrini para gestionar las tres competiciones: "Y no sólo es tener experiencia. Quieras o no, en la cabeza de los jugadores están marcados los partidos de Champions. También los grandes duelos ante Real Madrid o Barcelona. Vamos a ver si todo esto tiene aguante, que creo que sí, porque esta plantilla tiene una experiencia muy grande con jugadores que han llegado hasta el final con otros equipos y también del propio entrenador, que conoce muy bien la categoría".

"Yo creo que en el primer partido (ante el Lille) ya demostró su personalidad, su categoría y su buen hacer. Francia no es un país donde el fútbol no tenga un peso relevante. Creo que para este partido contra el Oporto el público estará ilusionado y entusiasmado. La grada sabrá transmitir lo necesario para que el jugador se lo crea, aguante y resuelva. Tiene muchas posibilidades de meterse en el 'Top 24' y después a ver cómo compagina esto con LaLiga, que de momento lo está haciendo de cine", señala.

Los recuerdos de Serra Ferrer sobre la primera experiencia del Betis en la Champions

"Fue una experiencia muy buena y muy positiva. Y continuamos en Europa a través de lo que en aquellos tiempos era la UEFA. Fue un gusto poder experimentar tantas competiciones: la Supercopa, la previa de Champions, LaLiga y la Copa. Aquello fue una situación extraordinaria con buenos jugadores de talento como Assunção, Oliveira, Edu, Joaquín, Fernando, muchos canteranos... Fue una experiencia magnífica que los curtió. Aunque hemos tardado mucho tiempo, el Betis es un equipo grande y sabrá mantener esta situación", ha augurado el entrenador de 73 años -sólo es seis meses mayor que Pellegrini-.

"Aquel año podríamos haber tener un poquito más de suerte, porque le ganamos al Chelsea y Anderlecht pero también empatamos en el campo del Liverpool (0-0). Jugamos bastante bien y muy sólidos. No se pudo hacer más porque Chelsea y Liverpool manejaban unas plantillas tremendas. Nosotros hicimos un buen papel para ser la primera vez", ha reinvidicado Serra Ferrer sobre aquella plantilla que ganó la Copa del Rey de 2005 antes de clasificarse por primera vez para la Champions League.