Vuelan en la taquilla online las últimas entradas para el debut copero de los verdiblancos ante el Navalcarnero

Una hora después de abrirse la venta a distancia apenas quedaban unas 400 localidades disponibles de las poco más de 5.000 que ofrece el Municipal Santo Domingo de Alcorcón, donde se espera la presencia de 850 aficionados heliopolitanos, más los que aprovechen las vías alternativas

Mucho tiene que cambiar el panorama de aquí al miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas, día y hora previstos para que arranque el partido entre el CDA Navalcarnero y el Real Betis, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey 26/27, para que no se cuelgue antes el cartel de 'no hay billetes' en el regreso de Manuel Pellegrini al Estadio Municipal de Santo Domingo. El feudo de Alcorcón, con un aforo permitido ligeramente superior a los 5.000 espectadores y dotado de medios e infraestructuras (entre ellos, la iluminación) para acoger un duelo de esta exigencia, vestirá sus mejores galas para acoger a un equipo de Champions League y a sus vecinos del suroeste de Madrid.

Y es que el modesto Municipal Mariano González de la localidad de la Comarca Sur apenas podía albergar a 1.500 personas, además de tener que acometer mejoras costosas, con poca o nula capacidad de instalar gradas supletorias, por lo que en la entidad rojiblanco optaron por desplazarse unos 20 kilómetros para poder celebrar su regreso al torneo del K.O. por todo lo alto. Y es que los navalcarnereños ya alcanzaron los octavos de final de la competición en la 20/21, siendo eliminados en su estadio habitual por el Granada CF por un contundente 0-6, volviendo las dos campañas siguientes y teniendo su última experiencia en la 25/26, tumbando a la AD Mérida y cayendo con el Getafe CF.

La apertura en la tarde de este miércoles de la venta online ha acelerado el proceso, tras agotar los socios el paquete reservado para ellos desde el martes en las oficinas del CDA. Ya no quedan de las más baratas (30 euros en uno de los Fondos), pero al cierre de esta edición todavía podían comprarse unas 370 localidades, repartidas entre las Gradas Lateral Alta y Baja (a 40 euros cada una) y Tribuna Izquierda (las más caras, a 50 euros). Al no ser un encuentro tipificado como de Alto Riesgo, los béticos, especialmente los residentes en la capital de España y alrededores, podrán adquirir las que deseen sin tener que pasar por el club.

Una populosa 'marea verde' en Alcorcón

Hasta el pasado 16 de octubre, los hinchas verdiblancos que quisieran acompañar a los de Manuel Pellegrini la semana que viene a tierras madrileñas pudieron acceder al proceso de solicitud de las 850 entradas cedidas por el anfitrión para uno de los Fondos del Municipal Santo Domingo de Alcorcón, todas al interesante precio de 30 euros. De ellas, 680 fueron destinadas a los socios (abonados y 'Soy Bético') y las 170 restantes se destinaron a las peñas del Real Betis. Además del sorteo, se tiene en cuenta en un porcentaje importante, como es novedad esta campaña, el criterio de proximidad geográfica con el escenario del partido.