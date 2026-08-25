Gnangoro Bouare se encamina al Rayo Vallecano

Con el acuerdo entre clubes y después de no aceptar la propuesta de renovación de los verdiblancos, el centrocampista pone rumbo a Madrid para ultimar su fichaje por los vallecanos

El camino futbolístico de Gnangoro Bouare apunta a que será fuera del Real Betis, concretamente el Rayo Vallecano que será el destino del joven jugador si finalmente nada se tuerce. El centrocampista, que había dejado interesantes sensaciones durante la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, terminaba contrato con los verdiblancos el próximo verano. Sin acuerdo para su renovación, la opción de su marcha está muy avanzada.

Tanto es así que Gnangoro Bouare, según señala El Chiringuito, ya se encuentra camino de Madrid para ultimar lo que será su fichaje por el Rayo Vallecano. Un movimiento que se produce con el permiso del Betis y el acuerdo entre clubes para que ahora se remate la llegada del jugador de 22 años y que continuará su camino lejos del club bético, salvo giro inesperado.

Gnangoro Bouare no aceptó la oferta de renovación del Betis

La situación con Gnangoro Bouare planteaba un escenario peculiar, dado que el de Vícar acababa contrato con el Betis el próximo mes de junio. El centrocampista contaba con una oferta de renovación de la entidad heliopolitana que mejoraba notablemente sus condiciones por tres temporadas. Sin embargo el jugador no ha aceptado y, con varios equipos tras sus pasos tanto de Primera como de Segunda, el Rayo Vallecano será su destino.

Una vez en Madrid y una vez que supere el reconocimiento médico, se debería completar el movimiento de Gnangoro Bouare al Rayo Vallecano. El Betis se quedaría con un 50% de una futura venta del jugador, además de dejar algo más de medio millón de euros en las arcas del club bético.

El caso de Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y el Betis

Precisamente de un acuerdo del Betis con el Rayo Vallecano obtenía hace algunos días rédito la entidad heliopolitana. Ha sido con el movimiento de Nobel Mendy desde el equipo de la capital de España hacia el Hull City. Los helipolitanos recibieron 5 millones de euros, en virtud del acuerdo en el que se reservaba el 20% de una venta, que en este caso se cerró en 25 millones de euros.

Habrá que esperar en todo caso con Gnangoro Bouare. Primero a que se concrete de manera definitiva su salida al Rayo Vallecano y luego conocer en un futuro la trayectoria del centrocampista por si un futuro pudiera dejar también beneficios.

El recorrido de Gnangoro Bouare en el Betis

La trayectoria de Gnangoro Bouare en el Betis podría ser corta pero intensa. El de Vícar, de origen maliense, fue firmado por los verdiblancos en el mercado de invierno de 2025 procedente del Poli Ejiido e inicialmente fue cedido media temporada al Atlético Sanluqueño. Ya el pasado año estuvo en el Betis Deportivo, donde fue uno de los jugadores más destacados para disputar 30 partidos en los que marcó dos goles.

Este verano daba un salto más y Manuel Pellegrini tiraba de él en varios amistosos del primer equipo. Gnangoro Bouare dejó actuaciones interesantes en algunos de ellos, como el día ante el Arsenal. Sin embargo, su situación contractual ha hecho que finalmente perdiera protagonismo y acabe saliendo.