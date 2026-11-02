Llamada de Jorge de Frutos a Luis de la Fuente tras su buen momento en el Rayo

El delantero del Rayo Vallecano ha recuperado el olfato goleador justo antes de que el seleccionador ofrezca una nueva convocatoria para los próximos partidos de la selección española

Luis de la Fuente despejará este viernes las incógnitas de su próxima convocatoria y hay un nombre que, después de sus últimas actuaciones, vuelve a tener motivos para estar pendiente del teléfono. Jorge de Frutos ha irrumpido con fuerza en la recta previa al anuncio del seleccionador. No estaba atravesando su mejor momento, pero dos partidos y tres goles después, el atacante del Rayo Vallecano vuelve a reivindicarse.

Su candidatura llega respaldada por una reacción que también necesitaba su equipo. El Rayo Vallecano había comenzado a mirar demasiado de cerca los puestos de descenso, pero el triunfo frente al Celta permitió recuperar sensaciones y sumar una victoria de especial importancia. De Frutos fue uno de los grandes protagonistas del partido con un doblete, después de haber marcado también en el compromiso de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva.

Una respuesta contundente para un futbolista que no había encontrado continuidad durante las primeras jornadas. Después de completar los encuentros frente al Sevilla y el Alavés, su presencia fue perdiendo peso en los planes del entrenador. En los seis siguientes encuentros ligueros no llegó a disputar los 90 minutos y en la visita al Racing de Santander acabó expulsado. Un escenario alejado del que se esperaba para uno de los principales argumentos ofensivos del Rayo.

La comparación con la temporada pasada explica parte de las expectativas depositadas en él. De Frutos venía de firmar la campaña más productiva de su carrera, con doce tantos y cuatro asistencias en 53 partidos. También había alcanzado la final de la Conference League y se había estrenado con la selección española ante Turquía, llegando a mantener opciones de acudir al Mundial.

Ahora vuelve a ofrecer razones para que su nombre aparezca en las quinielas. Su actuación ante el Celta no pasó inadvertida para Beñat San José, que quiso poner en valor tanto el rendimiento colectivo como el trabajo del atacante. "A Jorge le he dicho que me alegro mucho por él porque también merecía sentir un partido así de redondo. Le he dicho que ha hecho un grandísimo partido y un grandísimo trabajo, más allá de los goles", señaló el técnico rayista, que celebró la actuación del segoviano con un abrazo sobre el césped.

La siguiente prueba será en Anoeta frente a la Real Sociedad, una oportunidad para confirmar que lo ocurrido en los dos últimos partidos no ha sido algo aislado y que De Frutos vuelve a estar en condiciones de marcar diferencias.

Una plaza todavía por decidir en el ataque de España

La competencia para entrar en la lista de Luis de la Fuente no será sencilla. Oyarzabal tiene un sitio asegurado como referencia ofensiva y Ferran Torres es la alternativa. La tercera plaza, en cambio, presenta más interrogantes.

La lesión de Borja Iglesias le impedirá estar, mientras que Roberto Fernández y Carlos Espí ya estuvieron en la anterior lista. Sergio Camello, Gonzalo García y Samu Aghehowa, que ya está recuperado, también aspiran a recibir la llamada del seleccionador. A ese grupo de aspirantes puede sumarse De Frutos, que ya sabe lo que es vestir la camiseta de España y que vuelve a encontrar el camino del gol.