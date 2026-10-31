Jorge de Frutos pone voz a la conexión entre el Rayo y Vallecas: "Merecíamos un día así"

El extremo segoviano fue el gran protagonista del triunfo del Rayo ante el Celta (3-0), con un doblete que celebró poniendo el foco en la unión entre el equipo y Vallecas: "Merecíamos un día así"

El Rayo Vallecano vivió una de esas tardes que refuerzan el sentimiento de pertenencia a un barrio. La contundente victoria por 3-0 frente al Celta de Vigo, con Jorge de Frutos como gran protagonista gracias a su doblete, dejó algo más que tres puntos en Vallecas. El equipo rayista encontró también una respuesta en la grada, una conexión que el vestuario quiere recuperar y consolidar.

Uno de los encargados de poner palabras a esa sensación fue precisamente el extremo segoviano. Después de firmar dos tantos, De Frutos reconoció que la plantilla llevaba tiempo esperando una jornada como esta y puso el foco en la importancia de caminar de la mano con la afición. "Creo que merecíamos un día así y creo que se ha notado", explicó tras el encuentro. El atacante considera que el ambiente en Vallecas puede marcar diferencias cuando jugadores y seguidores empujan en la misma dirección. "Cuando estamos la afición y el equipo juntos, sobre todo, se nota en los partidos en casa", señaló. Además, se mostró satisfecho por su aportación individual, aunque quiso repartir el mérito entre todos sus compañeros: "Hemos hecho un gran trabajo, tanto a nivel personal como colectivo y, por mi parte, estoy contento de ayudar al equipo".

De Frutos explica sus dos goles ante el Celta

El futbolista también repasó las dos acciones que terminaron convirtiéndose en sus goles. En la primera, destacó la conexión que mantiene con Sergio Camello, encargado de asistirle. De Frutos sabía que su compañero encontraría la mejor opción incluso antes de recibir el balón.

"Sé que, sobre todo en el primero, cuando ha recibido Camello sabía que él iba a encontrar el pase sí o sí", relató. Una complicidad que quedó reflejada en una acción que ambos habían entendido prácticamente sin necesidad de hablar. "Luego me lo ha dicho: solo con gritarle dónde estaba, él sabía dónde ponerla. Ha sido definir de primeras", añadió. En el segundo tanto, el extremo volvió a apostar por la rapidez para sorprender al guardameta. La asistencia de Ratiu permitió al Rayo ampliar su ventaja y a De Frutos completar su doblete. "Intentar definir rápido al palo corto para sorprender al portero", explicó sobre su decisión en el remate.

El objetivo del Rayo: recuperar la comunión con Vallecas

Más allá de los goles y del resultado, De Frutos quiso detenerse en una cuestión que considera importante para el futuro del equipo: la relación entre el club y sus aficionados. El jugador desveló que uno de los objetivos que se había marcado la plantilla era favorecer ese acercamiento y entiende que la victoria ante el Celta puede ser un primer paso.

"Creo que el objetivo que teníamos nosotros, la plantilla, era el acercamiento entre el club y la afición", reconoció. Sin embargo, el segoviano no considera que el trabajo esté terminado. "Creo que se ha dado un primer paso, pero tiene que seguir habiendo más pasos hacia adelante para conseguir esa comunión total", concluyó. Así, el 3-0 ante el Celta dejó una doble recompensa para el Rayo: una victoria contundente en el césped y una tarde de entendimiento con Vallecas. De Frutos puso los goles y también el mensaje de un vestuario que quiere que esa unión tenga continuidad.