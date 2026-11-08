Ceballos pone un pero al triunfo y admite que "no está resultando fácil", pero celebra su crecimiento y la reacción del Betis: "Los minutos que tengo son de mayor calidad"

El utrerano, clave en el triunfo, destaca la mejoría en la segunda parte tras una primera parte "en la que costó", y se muestra muy feliz por su evolución pese a las dificultades: "Cada vez me encuentro mejor"

Dani Ceballos fue protagonista en la victoria bética contra el Elche al mejorar la circulación bética con su entrada en el campo y, además, participar en las jugadas de los dos goles, por lo que al final del choque hizo una valoración muy positiva del choque, reconociendo que no resultó para nada sencillo llevarse los tres puntos.

"Fue una victoria trabajada, con una primera parte que nos costó. No estuvimos tan finos, pero en la segunda mitad el equipo ha sido otro y se ha llevado los tres puntos. Es verdad que entramos un poco frío al partido", señaló en los medios oficiales el futbolista verdiblanco, que incidió en su análisis del encuentro: "En la primera parte pudimos corregir los errores en el descanso. En la segunda creo que hicimos bastante mérito para llevarnos la victoria. Y después del primer gol que abrió la lata fuimos el dueño del partido".

Además, el utrerano quiso destacar la importancia de dejar la portería a cero, porque disponen de argumentos para resolver arriba. "Yo creo que es lo más importante, la portería cero. Con la calidad que tenemos arriba casi siempre hacemos un gol. Creo que la solidez defensiva, si queremos conseguir los objetivos, es muy importante".

"Cada vez me veo mejor, muy feliz por aportar en el triunfo"

También se mostró muy satisfecho por su aportación personal y su crecimiento en el Betis desde su llegada. "Cada vez se me ve mejor, me noto mejor físicamente. Es verdad que no está haciendo fácil para mí, pero sí que me encuentro bastante bien.", apuntó el de Utrera, que celebra que Pellegrini cuenta cada vez más con él.

"Poquito a poco los minutos que estoy teniendo son de mayor calidad. Muy contento por ayudar al equipo, por dar una asistencia y también un pase previo al primer gol. Estoy muy feliz de poder aportar mi granito de arena", señaló un eufórico Dani Ceballos, que ahora pone el pone el punto de mira en la Copa antes que en el derbi que llega justo después del parón. Cabe recordar que el día 12 de noviembre disputa el partido contra el Navalcarnero, aplazado por el accidente ferroviario.

Centrado ya en la Copa

"La Copa es el torneo más corto que te da acceso directo a Europa. Creo que empezamos el jueves ante buen rival, como el Navalcarnero y tenemos que estar alerta. Es verdad que se nos van muchos internacionales, pero con los que estamos aquí vamos a ir a por la siguiente eliminatoria. Ojalá podamos ganar", indicó Ceballos, clave en el triunfo contra el Elche.