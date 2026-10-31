Puntos uno por uno del Betis frente al Málaga: Bartra y Fornals vuelven a instaurar la normalidad en La Cartuja

El Real Betis ya sabe lo que es ganar en cualquier contexto y, a pesar de haber sufrido, ha conseguido llevarse de nuevo la victoria en La Cartuja; así lo hemos contado y vivido en directo

Hasta en La Cartuja hay que sufrir, aunque todo siempre acaba sentando mejor. El equipo de Manuel Pellegrini, en un partido que parecía plácido desde un comienzo, ha acabado venciendo con sufrimiento por dos goles a uno a un Málaga que aún no conoce la victoria en LaLiga. Bartra y Pablo Fornals fueron los encargados de anotar por el seno bético, sumándose a la fiesta Adrián Niño, que quiso darle emoción al regreso de este derbi autonómico a Primera División.

Las notas verdiblancas en la victoria frente al Málaga

Álvaro Valles: 7

Apareció en varias en la primera mitad y poco pudo hacer en el gol. Partido más que correcto del meta sevillano, que vuelve a ser uno de los baluartes de la seguridad de este equipo.

Bellerín: 6'5

No ha sido su mejor partido con la camiseta del Betis, ni mucho menos. El lateral ha estado seguro atrás pero con más dudas en la zona ofensiva.

Bartra: 9

Goleador y líder de este equipo. El Málaga apenas tuvo ocasiones, y eso en parte vino a una buena actuación defensiva comandada por el catalán. Todo con la guinda de su tanto para abrir la lata. Sin lugar a duda, uno de los jugadores más en forma de este equipo.

Natan: 8

Poco pudo hacer en el gol malagueño y es que, junto a Marc Bartra, volvió a demostrar un gran poderío defensivo que hizo que no se pasasen muchos apuros a pesar del gol malagueño.

Fran García: 8

El lateral sigue demostrando ser uno de los grandes aciertos de la era Fajardo. Tanto en el apartado ofensivo como defensivo, es incuestionable su sobresaliente rendimiento, aportando siempre y sin cometer errores de bulto. Un gran partido, una vez más.

Marc Roca: 8

El catalán sigue demostrando que el comienzo de temporada suyo es, prácticamente, envidiable. En todos lados estaba el centrocampista, que es uno de los principales argumentos del equipo de Pellegrini para tener el control de los partidos. Gran encuentro, y ya no es sorpresa.

Fornals: 8'5

Ya lo dijo el castellonense que, poco a poco, necesita volver a su mejor nivel. Hoy, sin lugar a duda, ha dado un paso importante. Gran gol desde fuera del área que sirve para aumentar su confianza, sumándose a un buen partido individual.

Isco: 8

El malagueño tenía una papeleta importante, como era la de medirse de nuevo a uno de sus equipos que más cariño le ha dado. Y no ha fallado en brindar espectáculo, tal y como suele prometer. No ha dudado en coger la batuta en la salida de balón y mostrarse como una de las principales bazas en la creación. Gran ovación al marcharse en la segunda parte.

Abde: 8'5

¿Hay dudas de que es uno de los mejores extremos de Europa? Imparable en el uno contra uno, ganador de casi todos los lances... Frente al Málaga ha vuelto a demostrar que su rendimiento es de alto nivel, a pesar de que no haya aportado numéricamente en los tantos.

Riquelme: 3

No le sale nada al madrileño, y hoy ha sido un ejemplo más. En la primera parte tuvo una clara para poner por delante al Betis, y falló. Tuvo también una gran combinación en la que, una vez más, tomó la peor decisión.

Parrott: 3

Si se habla (de forma negativa) de Riquelme, tampoco se puede obviar al delantero irlandés. No ha sido el día dle punta que, en las pocas oportunidades que ha tenido de tener el esférico, ha acabado perdiéndola y equivocándose en la decisión. Se echa mucho de menos al Cucho Hernández...

Manuel Pellegrini: 7

Una nueva victoria más para el saco para el técnico chileno que ha presentado un once más que titular a pesar de tener el clave encuentro en Dortmund en la Liga de Campeones. 24 puntos. Impresionante.

Ceballos: 7

El centrocampista sigue demostrando que, poco a poco, está volviendo a su nivel. Buenos minutos en la segunda parte.

Antony: 6'5

El brasileño, tras unos partidos con muchas dudas, ha estado más que correcto en la toma de decisiones; brindándole un gran balón a Pablo Fornals que no supo aprovechar para sentenciar el partido.

Aitor Ruibal: SC

Era el partido de su regreso, los condicionantes se estaban dando y acabó sucediendo. Se colocó de delantero bajo una gran ovación de La Cartuja.

Deossa: 6'5

El cafetero ayudó en esos minutos de presión malagueña, descongestionando la salida de balón.

Ángel Ortiz: 5'5

Tuvo un error que casi le cuesta mucho al Betis en un pase atrás a Valles, pero sigue demostrando que es una pieza más que válida para Pellegrini.