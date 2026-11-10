A la calle otro entrenador, el parón de selecciones pasa factura en los banquillos

Si en España se ha visto con el Ceuta o el Oviedo y en Francia con el Lyon, la Premier ha destituido a su primer técnico del año y Carrick está a punto en el Manchester United

Los parones de selecciones son un momento muy peligroso para cualquier técnico. Sobre todo si sus equipos no atraviesan una buena racha. Son el momento que aprovechan las directivas para tomar medidas y cambiar la dirección, para que el nuevo tenga más días para entrenar a su nuevo equipo.

En España hemos tenido el mejor ejemplo este fin de semana. El Ceuta ha hecho un cambio radical y ha destituido a José Juan Romero, el técnico que le llevó a la cima. Y el Oviedo ha dado la sorpresa al echar a Julián Calero, pese a que su equipo ganó y está a un punto del 'play off' de ascenso; y lo ha sustituido por Raúl González. Luego ha salido a la luz que era una decisión tomada para este parón desde cuatro días antes, independientemente de lo que hubiera sucedido en Cádiz el pasado sábado -ganó el Oviedo-.

Michael Carrick puede ser el siguiente

En este sentido, las miradas están puestas especialmente en la Premier League y, en concreto, en un grande del fútbol mundial. Pese al empate in extremis del Manchester United ante el Aston Villa, los Diablos rojos han caído a puestos de descenso en la Liga inglesa cuarenta años después y el puesto de Michael Carrick peligra.

La afición de los 'Red Devils' está con Carrick y culpa a jugadores y a la cúpula directiva, pero ésta se está moviendo para sustituir al entrenador británico y, según los medios locales, ya ha hablado con el seleccionador estadounidense Mauricio Pochettino para que se haga cargo del Manchester United. No es el único, pero sí la mejor opción que aparece.

Pierre Sage, el primero en caer

No obstante, Carrick no ha sido el primero en caer en este parón. Según publicó Fabrizio Romano, el Crystal Palace estaba a punto de prescindir de su entrenador, Pierre Sage, después de que este fin de semana cosechara una nueva derrota en la Premier League ante el Liverpool y, con tan solo siete puntos, siga último en la liga inglesa.

Pierre Lage, primer técnico destituido en la Premier League

El despido se ha confirmado esta misma mañana, por lo que el francés Pierre Sage se convierte así en el primer técnico destituido en la Premier en la presente temporada. Según medios ingleses, la decisión estaba tomada desde hace tiempo, ya que el entrenador no convencía a la propiedad, pero han esperado al parón para confirmar su destitución. Thomas Frank, exentrenador del Brentford y el Tottenham, sería su sustituto.

El español Carlos Vicens ya manda en Lyon

También se hizo oficial el lunes la llegada del español Carlos Vicens, discípulo de Pep Guardiola, como entrenador del Olympique de Lyon para lo que resta de temporada y la siguiente. Éste sí era un cambio conocido, porque llega para sustituir al franco-luso Paolo Fonseca, que sin previo aviso se marchó hace días para entrenar al Sporting de Portugal.

Vivens era el favorito desde el primer momento para suplir a Fonseca y tendrá como adjunto a Mario Enguidanos, además de incorporar en su equipo técnico a Lander Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez y Ramiro Marín. Junto a ellos se integrará el portugués Jorge Maciel, que era el número 2 de Fonseca y que dirigió los dos últimos partidos del equipo, uno de ellos ante la Real Sociedad en Europa League.