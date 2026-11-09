Ya es oficial: Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo

Pese a la victoria ante el Cádiz, el Real Oviedo ha destituido a Calero como entrenador del primer equipo y ya ha anunciado la contratación del exmadridista

Movimiento sorprendente en los banquillos de Segunda división pues el Real Oviedo ha anunciado esta mañana la destitución de Julián Calero como entrenador del conjunto carbayón pese a su triunfo en Cádiz este pasado domingo (1-2), y ya tiene a su sustituto: Raúl González Blanco.

Parecía que la victoria ante el conjunto cadista daba aire al técnico de Parla pero nada más lejos de la realidad, apenas unas horas después y con el equipo en novena posición, a tan solo un punto del 'play off' de ascenso, el Grupo Pachuca ha fulminado al hasta ahora técnico del Real Oviedo.

La contratación de Raúl González se ha cerrado hace escasos minutos, anunciándolo el club blanquiazul en sus redes sociales. En el Grupo Pachuca gusta el talante del exentrenador del Real Madrid Castilla, su estilo y manera de entender el fútbol. De esta forma, Raúl afrontara su primera aventura en el fútbol profesional de la leyenda madridista, que estaba sin equipo desde que decidió no continuar al frente del filial blanco.

Como curiosidad, se da la circunstancia de que uno de los hijos de Raúl, Héctor González, es futbolista del Vetusta, filial del Oviedo, por el que fichó el pasado verano tras militar una campaña en el Cádiz.

Calero ya es historia del Oviedo

El Real Oviedo destituyó este lunes al entrenador de su primer equipo, Julián Calero, al que fichó el pasado mes de junio y quien tenía contrato hasta el año que viene. Según un comunicado publicado este lunes por el club azul, el cuerpo técnico que acompañaba al técnico madrileña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo agradeció a Julián Calero y a su cuerpo técnico "su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro profesional".

Julián Calero (Parla, 1970) deja al equipo en novena posición de LaLiga Hypermotion con 21 puntos tras seis victorias, tres empates y cuatro derrotas. La destitución de Calero llega después de que el Real Oviedo ganara el pasado sábado al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla por 1-2. Deja al equipo en la novena posición, con 21 puntos, a tres del tercer puesto que ocupa el Burgos.

El comunicado del Oviedo

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028.

Raúl González Blanco, de 49 años, nació el 27 de junio de 1977 en Madrid. El nuevo técnico oviedista desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en el Real Madrid, equipo con el se consagró y donde se convirtió en una leyenda tras más de 15 años defendiendo la elástica blanca. Después de jugar posteriormente en el Schalke 04, Al-Sadd Sports Club y New York Cosmos, Raúl colgó las botas en el año 2015.

Como entrenador, el madrileño inició su andadura en el fútbol formativo del Real Madrid, al que llegó en 2018 para entrenar al Cadete B y al Juvenil B. Posteriormente, en 2020, entrenó al Juvenil A, equipo con el que ganó la Liga de Campeones Juvenil. Tras este éxito fue el primer entrenador del RM Castilla durante seis temporadas.

Ahora, Raúl González Blanco toma las riendas del primer equipo del Real Oviedo y dirigirá su primer partido como nuevo entrenador azul este próximo sábado ante el Girona FC en el Carlos Tartiere.

El nuevo entrenador del Real Oviedo no realizará declaraciones hasta el momento de su presentación oficial.