De Gea deja su continuidad en el aire: "No es el momento de pensar en el futuro"

David De Gea asegura que su prioridad es salvar a la Fiorentina y que, por ahora, no piensa en su futuro más allá del club italiano

A sus 35 años, David De Gea vive una temporada inédita: después de brillar durante más de una década en el Manchester United, el portero madrileño se enfrenta a la lucha por mantener a la Fiorentina en la máxima categoría. El propio jugador confesó a La Gazzetta dello Sport: “Empezamos mal y nos presionamos mucho. Nunca había pasado por una situación así. A finales de 2025 estábamos últimos y parecía imposible salvarnos”.

El rol de Vanoli y el liderazgo del capitán

El resurgir del equipo viola tiene nombre propio: Paolo Vanoli. El técnico no solo enderezó el rumbo en la Serie A, sino que también confió en De Gea para liderar al grupo, entregándole el brazalete de capitán. “Vanoli habló conmigo y Ranieri, y me dijo que esperaba mucho de mí por ser el mayor. Ya había sido capitán en el United, así que estaba preparado. Mi objetivo ahora es salvar a la Fiorentina y darlo todo en la Conference League”, aseguró el guardameta.

Mirando atrás: maestros que marcaron su carrera

De Gea recuerda con respeto a quienes forjaron su trayectoria. Quique Sánchez Flores le dio la alternativa en el Atlético de Madrid, logrando títulos como la Europa League y la Supercopa de Europa. Por otro lado, Sir Alex Ferguson, su mentor en Old Trafford, “fue fundamental para mí, casi como un padre”, reconoció el portero.

Un descanso estratégico antes del regreso a Italia

Tras doce años en el United, De Gea decidió tomarse un año sabático en 2024 para centrarse en su familia y amigos, aunque continuó entrenando con un preparador personal. “Fue el mejor año de mi vida. Gracias a Craig mantuve la forma y la confianza de poder volver al máximo nivel. Cuando la Fiorentina me llamó, estaba listo”, señaló.

Un hogar que conquista al guardameta

El portero quedó impresionado al llegar a Rocco B. Commisso Viola Park. “No hay muchas instalaciones como esta en Europa. Me siento a gusto, con un contrato de dos años y con la prioridad de concentrarme en el presente. No es momento de pensar en el futuro; quiero ayudar al equipo en la liga y en la Conference League”, explicó De Gea.

Renovación de energías y apoyo institucional

La llegada de nuevos jugadores y la gestión de la directiva han sido claves. “Han llegado nuevos compañeros que nos han dado energía, pero lo fundamental ha sido el trabajo del entrenador. Estábamos muertos, y Vanoli nos devolvió la vida. Además, Paratici, Ferrari y Goretti nos apoyan constantemente y eso se nota en el día a día”, añadió el portero.