Borja Jiménez, entrenador del Cádiz, explota con la muerte de Jesús de Miguel: "Parece que nunca pasa nada"

El técnico del cuadro cadista habló en la previa del duelo ante el Real Oviedo de este próximo sábado. "Están siendo días muy complicados", declaró en relación al fallecimiento del jugador del Tenerife el pasado martes

El fútbol ha pasado a un segundo plano esta semana en España después de que el pasado martes, falleciese Jesús de Miguel, jugador del Tenerife después de sufrir un fuerte golpe con el portero del Andorra, Jesús Owono. Varios clubes, especialmente de LaLiga Hypermotion, solicitaron que esta jornada 13 del fútbol de plata no se disputase como señal de respeto por la pérdida el jugador madrileño.

Los encuentros de Tenerife, Castellón y Leganés no se jugarán, pero las ocho citas restantes si se disputarán y entre ellas está la del Cádiz este próximo sábado ante el Real Oviedo en el Nuevo Mirandilla. Este viernes precisamente, Borja Jiménez, que en su momento fue técnico del Leganés, dejó claro su pensamiento después de lo sucedido.

Borja Jiménez dice no al fútbol después de la muerte de Jesús de Miguel

Borja Jiménez dejó claro que no están siendo días sencillos y que lo más normal habría sido no disputar esta jornada en señal de respeto: "Están siendo días muy complicados. Parece que nunca pasa nada en esta profesión pero esto nos hace sentir vulnerables. En primera persona pienso que no es momento para jugar, pero se va a disputar el partido y no hay más debate".

Además, el técnico del Cádiz apuntó a que los pensamientos están con la familia de Jesús de Miguel: "El único pensamiento está con su familia y en ser lo más profesionales posible en el partido que hay que jugar". Ya sobre el encuentro, Borja Jiménez apostó porque el Cádiz, en la zona baja de la tabla, está obligado a ganar todos los partidos que dispute en el Nuevo Mirandilla: "Jugamos con la ventaja de hacerlo en casa y debe ser un plus diferencial. Nosotros tenemos que intentar ganar todos los partidos que nos quedan en casa". En relación al Real Oviedo, no dudó en colocar a los carbayones como un equipo candidato al ascenso a Primera, desde donde descendió el pasado curso: "Tienen un equipo para ascender, aunque la clasificación hable de su momento, son un claro candidato".

Los números del Cádiz en lo que va de LaLiga Hypermotion

El Cádiz es el tercer equipo por la cola de la tabla de LaLiga Hypermotion. Con 10 puntos, las malas actuaciones de los cadistas ya le costaron el puesto a Albert Celades y llegó el turno de Borja Jiménez que por el momento ha sumado el segundo triunfo de la temporada y una derrota.

El Cádiz está a solo un punto, con el Andorra como referente, de salir de los puestos de descenso. En lo que se refiere a sus actuaciones como local, el Cádiz es el decimocuarto con ocho puntos de los 10 que ha conseguido hasta el momento. Sus dos triunfos de este curso han sido ante su público en el Nuevo Mirandilla (Ceuta y Leganés).