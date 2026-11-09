Deporte Provincial Sevilla 1x09: Cross de Itálica

El vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla dedica su noveno programa de la temporada al XLIV Cross Internacional de Itálica, una edición que batió el récord de participación y reunió a algunos de los grandes nombres del atletismo

Itálica volvió a convertirse en el gran punto de encuentro del atletismo y también centra el nuevo episodio de 'Deporte Provincial Sevilla 360'. El Cross Internacional de Itálica, que celebró este domingo su XLIV edición en el conjunto arqueológico de Santiponce, es el protagonista del noveno programa de la temporada, en el que repasamos una cita que dejó imágenes para el recuerdo y alcanzó el mayor número de participantes de toda su historia.

La prueba sevillana volvió a ofrecer un cartel de primer nivel. Rodrigue Kwizera se llevó la victoria masculina y sumó su tercer triunfo en Itálica, después de los conseguidos en 2021 y 2025. Un registro que le permite compartir un lugar reservado hasta ahora a una leyenda como Kenenisa Bekele. En categoría femenina, la etíope Likina Amebaw se impuso con autoridad, mientras que la sevillana Carolina Robles fue una de las grandes referencias españolas al terminar entre las diez primeras.

Precisamente Carolina Robles es una de las protagonistas de este programa, en el que compartimos sus impresiones sobre una edición especial del Cross. También nos acompaña Santiago Javier Muros, ganador de la prueba popular corta masculina, para acercarnos a la experiencia de quienes vivieron la competición desde dentro y disfrutaron del ambiente de una jornada que volvió a reunir a corredores de distintos niveles y procedencias.

El programa cuenta además con la participación de Antonio Ruiz, director del Cross de Itálica, que permite conocer mejor el trabajo que hay detrás de una cita de estas dimensiones. La organización de una prueba internacional de este calibre exige una importante coordinación y una estructura capaz de responder a las necesidades de atletas, participantes y público.

La dimensión institucional también tiene su espacio con Víctor Cárdenas, jefe de sección de la Diputación de Sevilla, y Casimiro Fernández Linares, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía. Ambos forman parte de un episodio que pone el foco en el peso que tiene el deporte en la provincia y en la capacidad de Sevilla para acoger acontecimientos que trascienden el ámbito local.

El Cross de Itálica vuelve así a demostrar su importancia dentro del calendario atlético y su capacidad para reunir a la élite internacional con miles de corredores populares. Una edición histórica por participación y por el nivel de sus protagonistas que repasamos en el noveno programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', el vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla.

El espacio puede seguirse a través de los canales habituales de ESTADIO Deportivo y escucharse también en formato podcast en plataformas como Spotify e iVoox.