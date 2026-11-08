El español Rodrigue Kwizera ya se codea con el mítico Kenenisa Bekele en Itálica

Kwizera gana por tercera vez el Cross Internacional de Itálica, que tuvo en la etíope Likina Amebaw a su campeona femenina en 2026

El atleta español de origen burundés Rodrigue Kwizera y la etíope Likina Amebaw son los nuevos campeones del Cross Internacional de Itálica, que este domingo ha celebrado su XLIV edición en las ruinas romanas de la localidad sevillana de Santiponce.

Para Kwizera es algo histórico, ya que tras ganar previamente las ediciones de 2021 y 2025, este triunfo le sitúa junto al mítico Kenenisa Bekele cómo los únicos que se han puesto la corona de laurel que premia al campeón en Itálica.

Si las dos primeras ediciones las ganó como burundés, ésta lo hace como español y también pasa a ser uno de los pocos nacionales que se han hecho con la que durante muchos años ha sido el mejor cross del mundo y que ahora está integrado en el grupo de carreras de campo a través de elite de la IAAF.

Para ganar, Rodrigue Kwizera superó en un emocionante esprint con los kenianos Charles Kiboino y Franklin Kibet, que le acompañaron casi hasta el final en una carrera extraña.

En ella, a diferencia de otras veces, se mantuvo un gran grupo unido hasta casi la mitad, con el español Dani Arce marcando el ritmo. Tras un segundo paso por meta comandado por atletas africanos, el keniano Andrew Alamisi lanzó un primer ataque que redujo el grupo a la mitad.

No logran descolgar a Rodrigue Kwizera

Acto seguido, el ugandés Dimas Yeko aceleró el ritmo para seleccionar aún más la cabeza de carrera, permitiendo a Rodrigue Kwizera guardar fuerzas y correr sin apenas desgaste hasta el kilómetro final.

En la última vuelta, Kwizera encaró el tramo decisivo junto a los kenianos Kiboino y Kibet. Conscientes de la velocidad del español en el esprint, ambos intentaron descolgarle con varios cambios de ritmo en las exigentes subidas del circuito itálico.

Sin embargo, Kwizera resistió todos los ataques y desató un brutal esprint final a 200 metros de la llegada para cruzar la meta victorioso con el puño en alto. Tras los tres ocupantes del podio entraron el keniano Denis Kemboi y el también español Thierry Ndikumwenayo, mientras que el joven alicantino Miguel Chazarra cuajó una destacada actuación al finalizar en sexta posición. Tres españoles entre los seis primeros en Itálica. Ver para creer.

Brutal última vuelta de Likina Amebaw

Previamente había tenido lugar la prueba internacional femenina, donde la etíope Likina Amebaw hizo cumplir los pronósticos y se proclamó vencedora tras un inapelable cambio de ritmo en el tramo decisivo, que le sirvió para descolgar a la ugandesa Charity Cherop y a la keniana Cynthia Chepkurui, que completaron el podio.

La prueba comenzó a romperse mediada la primera vuelta cuando un grupo de seis corredoras africanas imprimió un fuerte cambio de ritmo. Al primer paso por meta, la joven Cherop asumió el liderato de la carrera e impuso un exigente ritmo que terminó por seleccionar definitivamente el grupo de cabeza en solo tres aspirantes.

Al escuchar el toque de campana de la última vuelta, Amebaw asestó el golpe definitivo con un violento ataque para marcharse en solitario hacia la meta. Por detrás, Cherop se impuso a Chepkurui en un apretado esprint por el segundo puesto.

La neerlandesa Amina Maatoug cruzó en séptima posición como primera atleta europea. A continuación, la sevillana Carolina Robles y la onubense María Forero fueron las dos mejores españoles y acabaron en un Top-10 que completó la alemana Elena Burkard.