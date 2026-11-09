La Diputación de Sevilla se vuelca con una edición del Circuito Provincial de Campo a Través

La Diputación de Sevilla ya se prepara para recibir uno de los circuitos provinciales más especiales, como es el de Campo a Través, que ya ha comenzado una nueva edición con la intención de inundar de deporte a la provincia sevillana

El otoño sevillano ya indica varias cosas. El frío, poco a poco, ya se va acercando. También, con él, las ganas de hacer deporte por senderos que no se pueden aprovechar en las épocas más calurosas, algo que ya es repetitivo en la provincia sevillana. Muchas son las ganas de poder desarrollar esas actividades que llenan el estómago deportivo de muchos sevillanos, haciendo que estos meses sean los idóneos para poder aprovecharlo al máximo. Es por ello que, poco a poco, van surgiendo grandes posibilidades para todos aquellos que quieran vivir este tipo de experiencias al máximo.

La Diputación de Sevilla se vuelca en ofrecer actividades que, aparte de potenciar el apartado deportivo, sirvan para poder conocer rincones únicos que la provincia sevillana tiene. Uno de ellos es el Circuito Provincial de Campo a Través, una modalidad atlética que consiste en realizar recorridos por terrenos naturales, aprovechando los obstáculos y dificultades del medio.

Esta disciplina implica correr y saltar obstáculos en terrenos variados como campos, bosques o montañas. Generalmente, las competiciones se llevan a cabo en circuitos de aproximadamente 2 km. Este circuito se desarrolla en entornos naturales atractivos en diferentes municipios de la provincia de Sevilla y la participación se encuentra abierta a cualquier persona a partir de los 8 años.

Mairena del Alcor, el pistoletazo de salida

El pasado fin de semana, en la localidad de Mairena del Alcor, se vivió el pistoletazo de salida a un circuito que, para los que deciden formar parte del mismo, se guarda como un recuerdo especial. El día 24 de octubre, en el Pinar Espeso, se pudo vivir una gran jornada que también sirvió para dejar a los primeros ganadores. En la general masculina, Gonzalo García Garrido fue primero (25:25), seguido de Omar Bara (25:26) y Said El Bouchikhi (25:32). En la femenina, venció Lucía Pérez García (14:18), por delante de Inmaculada Felipe Delgado (15:01) y Triana Cabeza Páez (15:03).

Las próximas jornadas de este circuito

Tras la primera jornada celebrada en Mairena del Alcor, el Circuito Diputación de Sevilla de Campo a Través continuará el 14 de noviembre en El Cuervo y el 28 de noviembre en Dos Hermanas. La cuarta cita tendrá lugar el 12 de diciembre en Las Cabezas de San Juan y estará dedicada a la Copa Diputación de Sevilla de campo a través por relevos. El calendario concluirá el 16 de enero de 2027 en Alcalá de Guadaíra, donde se disputará la Copa Diputación por equipos y se celebrará la entrega de premios del circuito. En total, la competición provincial contará con cinco jornadas repartidas entre distintos municipios sevillanos.