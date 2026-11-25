Los bávaros no están imponiendo su habitual superioridad ni en la Bundesliga ni en la máxima competición continental, en gran parte por los graves problemas físicos de varios de sus puntales, como Harry Kane, Saibari o Neuer; el portero, además, ha protagonizado un extraño episodio extradeportivo que está dando mucho que hablar en Alemania

Acostumbrado a dominar con puño de hierro la ﻿Bundesliga y a ser uno de los punteros, como diría ﻿Manuel Pellegrini﻿, en la ﻿Champions League﻿, no está pasando, precisamente, por su mejor momento el ﻿Bayern de Múnich﻿. Aunque un bajón de los bávaros siempre será infinitamente mejor que el listón máximo de la myoría, corren tiempos raros en el seno rojillo. El ﻿Borussia Dortmund lidera la tabla en ﻿Alemania﻿, al tiempo que ﻿Friburgo ﻿y ﻿RB Leipzig mantienen el pulso aún a los de un ﻿Niko Kovac que, eso sí, no ha tenido nada de fortuna en el capítulo de lesiones. De hecho, ahora mismo no puede contar con varios de sus puntales. Algunos, hasta ﻿2027 (a finales de enero juegan con el Real Betis﻿), como el extremo ﻿Ismael Saibari﻿, el delantero Harry Kane o el guardameta ﻿Manuel Neuer﻿. Pero no acaba ahí la cosa.

Los desmayos, una preocupación general

Si hace unas semanas generó bastante preocupación el desvanecimiento durante una sesión de entrenamiento del entrenador del ﻿Bayern de Múnich﻿, otro ex pupilo del '﻿Ingeniero﻿' en el ﻿Manchester City como ﻿Vincent Kompany que tuvo que estar ingresado varios días y del que se filtró una vida personal descuidada, la repetición de episodios de ﻿desmayos del atacante ﻿Jamal Musiala ocupa gran parte de la actualidad. El propio club ha tenido que salir al paso para aclarar que su diálogo y entendimiento con la agencia del internacional teutón, 11WINS, es fluido, tras filtrarse que los representantes podrían haber ocultado estos problemas de salud del joven futbolista, que se habrían reproducido recientemente, con anterioridad a lo que se conoció.

"Dado que en los últimos días ha habido muchos rumores, el FC Bayern y la agencia que representa a Jamal, 11WINS, aclaran que Jamal Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a ausencias el 22 de abril de 2025. Esto ocurrió de acuerdo con el FC Bayern y su departamento médico inmediatamente después de la primera aparición de los síntomas neurológicos. El FC Bayern y el management de Jamal Musiala han acordado continuar las conversaciones de manera asociativa y confidencial", sentencian desde el ﻿Allianz Arena para evitar que haya más especulaciones, aunque el tema, igual que la disponibilidad regular del mediapunta, está lejos de solucionarse.

El 'affaire Neuer'

Por si fuera poco, 'Bild' ha destapado que ﻿Manuel Neuer﻿, de baja desde hace dos meses por problemas de gravedad en un pie, pidió una semana de vacaciones durante la rehabilitación "para relajarse un poco y desconectar", según Max Eberl, director deportivo, aunque fue cazado por los 'paparazzi' en ﻿Sicilia con una joven mujer de origen brasileño y supuestamente también en el país suramericano de fiesta. La susodicha habría regresado con él a ﻿Múnich﻿, aunque el cancerbero y su entorno estarían tratando de ocultarlo, primero, y argumentado después que se trata de una fisioterapeuta personal, aunque el escándalo ha alcanzado ya en tierras germanas dimensiones insospechadas.