Marc Márquez y Jorge Martín, coinciden: "Te lo hubiera firmado en cualquier papel"

Los dos pilotos que están luchando por el campeonato del mundo de MotoGP salen satisfechos del Gran Premio de Indonesia. El catalán argumenta que la superioridad de Aprilia en Mandalika era grande y se conforma con limitar daños y el madrileño dice que queda una carrera menos y es líder

Todos felices y satisfechos. Así se puede resumir los análisis de Marc Márquez y Jorge Martín después de haber disputado el Gran Premio de Indonesia de MotoGP celebrado en el circuito de Mandalika. El catalán es feliz por limitar la pérdida de puntos a sabiendas de la superioridad mecánica que tenía Aprilia en el trazado asiático y el madrileño está contento por recuperar el liderato de la clasificación general de pilotos y porque queda una carrera menos para que acabe el mundial.

Marc Márquez hizo balance positivo en los micrófonos de DAZN tras su sexto puesto en el Gran Premio de Indonesia. "Para mí, el resultado ha sido: cero puntos Martín, menos tres puntos Bezzecchi. Éste es el resultado total, así que estoy súper contento".

Por si había alguna duda, el piloto de Ducati dejó la siguiente reflexión. "Por eso. Me dices el jueves: cero Martín y menos tres Bezzecchi y te lo hubiera firmado en cualquier papel".

Marc Márquez señaló que no pudieron luchar contra Aprilia en Mandalika. "Sabíamos que aquí las Aprilia irían rápido, pero hasta que no pasa tú tienes que ir convencido con lo tuyo. Lo he hecho todo el fin de semana, lo he hecho en la carrera. He gestionado riesgos y beneficio y he visto que no podía más. No daba para más hoy y he intentado sacar el máximo. Mantener a Ogura y a Acosta ha sido muy complicado; he intentado aguantar ahí, a ver si había algo, a ver si se adelantaban de malas maneras, pero no ha habido esa oportunidad".

De hecho, el dorsal 93 comentó que la carrera se le hizo larga. "Mira si ha sido pesada la carrera que cuando quedaban 12 vueltas, he visto en la pizarra: 12, que llevaba a tres detrás, y en la frenada de la curva 10, he hecho así con el pie y he dicho: Que pase uno y yo me pongo detrás y a acabar la carrera".

Jorge Martín, también satisfecho con su resultado en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP

Jorge Martín, por su parte, también analizó su tercer puesto en Indonesia. "En medio de la nada. No sé si es bueno o malo, pero me he encontrado bien, iba haciendo un buen ritmo. Sí que es verdad que he salido muy mal y, luego, he tenido que recuperar posiciones. Cuando ya he llegado a esa tercera posición, que era un poco mi objetivo, he continuado tirando para intentar coger a los pilotos de delante, pero he visto que tenían algo más, como todo el fin de semana".

El madrileño dijo que a partir de esta carrera Aprilia siempre podrá pelear con Ducati lo que le beneficia de cara al mundial de pilotos por el que pugna con Marc Márquez. "Últimamente estoy yendo muy bien, siendo muy constante en todos los circuitos, muy rápido. Veo las próximas carreras buenas. Creo que hemos pasado lo difícil para Aprilia. A partir ahora, podemos ser competitivos siempre. Noto mucho el no haber corrido el año anterior. Esto me cuesta, me cuesta encontrar mi base de configuración, de electrónica. Hay circuitos, como Japón, que desde el viernes me encontraba un poco mejor, pero hay otros en los que sufro. Así que este ha sido uno de esos".

Jorge Martín reflexionó sobre la lucha por ganar el mundial de pilotos de MotoGP. "Misma distancia y una carrera menos. Como siempre he dicho, el liderato va y viene. Lo importante es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos; días en los que pierdes, pero lo importante es no cometer errores, sacar el máximo. Hoy, seguramente, el máximo era un tercero, no tenía más. Ayer, creo que tenía más, podía haber ganado, seguramente, pero esto son las carreras, de esto se trata; un día ganar y otro aprender. Me voy contento de este fin de semana".