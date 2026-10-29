Desgarradora reflexión de Balboa tras el accidente de Toledo: "Si en ese tren va mi hija, ¿yo cómo vivo el resto de mi vida?"

El ex futbolista y tertuliano del programa 'El Chiringuito de Jugones' se emocionó al hablar de lo ocurrido entre Urda y Los Yébenes donde por el momento y tras el accidente de este pasado miércoles, ya hay 69 fallecidos confirmados. "Que se dejen de tonterías ya y que miren por el bien de la sociedad y del país", afirmó con dureza

El accidente ferroviario sucedido este pasado miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo entre Urda y Los Yébenes sigue dejando, más de 24 horas después, numerosas reacciones de personas anónimas y otras más conocidas. Con 69 fallecidos confirmados, el accidente ferroviario de Toledo ha provocado que algunos protagonistas del mundo del deporte reaccionen a lo sucedido.

Uno de los primeros fue este pasado miércoles el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, con una crítica muy directa hacia el ministro de transporte, Óscar Puente. A esta queja se sumaron otros jugadores como Dani Carvajal o Courtois. Después, otras figuras del deporte como Pau Gasol, Rafa Nadal o Carlos Alcaraz también mostraron sus condolencias por las víctimas. En el mundo de las tertulias deportivas, Cristobal Soria también expresó su rabia por lo ocurrido al igual que hizo su compañero de 'El Chiringuito de Jugones' Javier Balboa.

Javier Balboa, ex futbolista del Real Madrid, reflexiona sobre lo ocurrido en el accidente de Toledo

Balboa se abrió en canal este pasado miércoles al hablar de lo ocurrió en el accidente ferroviario de Toledo y reflexionar además por tener a una hija viajando con cierta frecuencia entre Sevilla y Madrid. Mostró Balboa su apoyo a las familias y amigos de los fallecidos y explicó porqué ha sentido más cerca la tragedia: "Lo primero evidentemente como todos, una tristeza enorme y sumarte a la fuerza y el apoyo que puedan sentir esas familias en estos momentos de desolación absoluta. La verdad es que yo a nivel personal estoy un poco en la línea de Cristobal Soria".

Explicaba Javier Balboa que su hija, por verlo a él, viajaba con cierta frecuencia a Madrid en tren y que no se perdonaría que hubiese ido en ese tren: "Al final me afecta de una forma directa, muy directa, Cristobal lo sabe perfectamente. Yo tengo una hija que vive en Sevilla, que viaja a Madrid para poder ver a su padre, para poder estar con sus hermanos con su familia. Tu imagínate la responsabilidad que se me puede quedar a mi si en ese tren va mi hija. No tengo nada más que decir".

La hija de Balboa le informó al tertuliano de lo sucedido en Toledo mandándole la noticia tal y como explicó el propio ex futbolista: "Al final me afecta de una forma directa, muy directa, Cristobal lo sabe perfectamente. Yo tengo una hija que vive en Sevilla, que viaja a Madrid para poder ver a su padre, para poder estar con sus hermanos con su familia. Tu imagínate la responsabilidad que se me puede quedar a mi si en ese tren va mi hija. No tengo nada más que decir".

Cerró su intervención Balboa pidiendo más responsabilidad a los políticos y preguntándose qué hubiese pasado si hubiese sido su hija la que iba en el tren: "Entonces, pasa una situación de estas y está tu hija en el tren ¿yo cómo vivo el resto de mi vida? El problema es que aquí nunca pasa nada. Como estáis diciendo. Las responsabilidades... y siempre balones fuera. Pero la realidad es que hay personas fallecidas y familias que esto lo van a llevar el resto de su vida. Esa es la realidad. O sea que se dejen de tonterías ya y que miren por el bien de la sociedad y del país".