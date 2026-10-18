Tamaraceite 3-2 Betis Deportivo: Pierde la concentración, la ventaja y el partido pero conserva el liderato

El filial verdiblanco ganaba por 0-2 a la hora de juego y Dani Fragoso se permitió dosificar fuerzas con un triple cambio que fue la antesala de una desconexión absoluta que pagó con dos tantos consecutivos. Aún aturdido por el vaivén, sufrió su primera derrota de la temporada con un gol en el quinto minuto del tiempo añadido

El Betis Deportivo ha desaprovechado una gran oportunidad para aumentar su colchón en el liderato que ostenta en el Grupo IV de la Segunda RFEF y ha encajado su primera derrota de la temporada en la visita de este domingo al UD Tamaraceite. Después de dominar durante una hora el juego y el marcador (con un 0-2 al descanso), los verdiblancos se han visto sorprendido por dos zarpazos seguidos de los grancanarios y han acabado sucumbiendo con un tanto en los últimos minutos que le hacen perder la vitola de invicto después de siete jornadas disputadas en la cuarta categoría del fútbol español.

A pesar del batacazo, el equipo de Dani Fragoso conserva el primer puesto de la clasificación gracias al que el Real Club Recreativo de Huelva no ha podido pasar del 0-0 en su visita al Linares Deportivo y ahora ambos equipos empatan ahora a 14 puntos en lo más alto.

El filial del Real Betis llegaba con cuatro victorias y dos empates, pero pincha por segunda semana seguida tras el 1-1 ante el Xerez Deportivo. Por su parte, el Tamaraceite da otro pasito para recomponerse de un inicio catastrófico con cuatro derrotas seguidas y, aunque sigue en descenso con sólo seis puntos, suma su segundo triunfo en los últimos tres partidos.

Rubén de Sá y Rica Fúnez dan una cómoda ventaja al Betis Deportivo

El Betis Deportivo salió con determinación, dispuesto a cumplir con su papel de favorito bajo el intenso aguacero que estaban descargando sobre la capital grancanaria las pobladas nubes. A los visitantes les faltaba asestar el golpe definitivo y tampoco habían puesto a prueba aún al portero local, pero la sensación era de claro presagio de lo que acabaría ocurriendo. A poco que la UD Tamaraceite bajó una marcha de intensidad, el Betis Deportivo acumuló tres ocasiones muy claras.

En el 32', Rubén de Sá hizo el 0-1 apareciendo en el área para culminar una buena combinación colectiva y Rodrigo Marina perdonó en el 34', pero Rica Fúnez lo dejó en una anécdota con el zurdazo que conectó en el 37' para hacer que su equipo se marchase al descanso con un cómodo 0-2.

Dani Fragoso movió el banco al filo de la hora de juego con un triple cambio en el 58 con el que demostraba atisbar que su equipo había salido con muy poca tensión en la reanudación, pero la pájara no encontó solución, ni siquiera con los motivados chavales que venían de salirse el miércoles en la UEFA Youth League.

Sául Sánchez prende la mecha y el doblete de Aitor Brito desata la traca en el 90+5'

Los locales aprovecharon para apretar y con dos goles seguidos se metieron en el partido. Saúl Sánchez recortó distancias en el marcador en el 63', poco antes de marcharse lesionado, y sólo dos minutos después Aitor Brito hizo el primero de sus dos tantos.

En el 65', para poner el momentáneo 2-2 y en el postrero 90+5' para darle el premio que merecía el conjunto isleño, quien agarró la inercia ofensiva y ya no dejó de empujar evitando que el Betis Deportivo pudiese reaccionar y convirtiéndose en los primeros que derrotan al líder del Grupo IV de la Segunda Federación.

Ficha técnica del Tamaraceite - Betis Deportivo de Segunda RFEF

3- UD Tamaraceite: Carlos Daniel; Javi Afonso, Hugo Castellano, Bruno García, Ramsés Perdomo; Javi Martínez (Sergio Ruiz 46'), Aitor Brito, Julio Báez (Carlos Delgado 59'), Saúl Sánchez (Adrián Medina 74'); Jesús Farías y Andrés Rivero (Toni Falcón 59').

2- Betis Deportivo: Álvaro de Pablo; Óscar Masqué, Curro Macías, Emmanuel, Ian Forns; Marcos Mora (Migue Romero 58'), Rica Fúnez (Juanma Reyes 85'), Enzo Fierro (Iván Corralejo 65'); Rubén de Sá (Sosu 58'), Borja Alonso (Rafa Oya 58') y Rodrigo Marina.

Árbitro: Alfonso Vallejo Cañas (Castilla La Mancha).

Goles: 0-1 (32') Rubén de Sá; 0-2 (37') Rica Fúnez; 1-2 (63') Sául Sánchez; 2-2 (65') Aitor Brito; 3-2 (90+5') Aitor Brito.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de liga en el Grupo IV de la Segunda RFEF disputado en el Campo de Fútbol Juan Guedes de Las Palmas de Gran Canaria.