Betis Deportivo 1-1 Xerez CD: Se mantiene invicto pero pierde la imbatibilidad y deja el liderato a tiro para el Recreativo

Rica Fúnez rescata un punto para el filial del Real Betis, que después de cinco jornadas seguidas sin encajar se vio por primera vez con un marcador en contra cuando Chuma batió a Álvaro de Pablo. Los verdiblancos llevaron la iniciativa pero no pudieron tirar el sólido muro azulino

El Real Betis ha perdido en la tarde de este sábado su condición de equipo imbatido, pero fue de recomponerse al tanto de Chuma para el Xerez CD y al menos mantuvo el invicto gracias al gol anotado por Rica Fúnez. Habrá que esperar hasta este domingo para saber si este 1-1 le sirve o no para conservar el liderato liguero en el Grupo IV de la Segunda Federación.

En concreto, habrá que aguardar al choque que disputará el RC Recreativo de Huelva en el feudo del Atlético Sanluqueño. Los onubenses suman 12 puntos, mientras que la igualada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol deja al Betis Deportivo en la primera posición con 14 puntos de 18 posibles. El Xerez CD, por su parte, suma seis puntos y se queda el 12º, marcando la salvación; aunque puede caer a zona de descenso en función del resto de resultados en la jornada 6 en Segunda RFEF.

Chuma deja en 474 minutos la racha de imbatibilidad del Betis Deportivo

El equipo de Dani Fragoso salía dispuesto a marcar territorio y sólo tardó 5 minutos en crear la primera ocasión de peligro, en un centro rasito que Ian Forns puso desde la banda izquierda. Rodrigo Marina se lanzó con los dos pies por delante sin llegar a alcanzar la pelota y el meta del Xerez, Carlos Pantoja, atrapó el remate -forzado y sin ángulo- de Antonio González. El '30' y Borja Alonso formaban en los extremos ante la baja del talentoso extremo José Antonio Morante, convocado por el primer equipo para el Betis - Osasuna de este sábado, y Kwame Sosu comenzó como suplente tras recuperarse de unas molestias.

De inicio se notaba que el Betis Deportivo se sentía fuerte al llegar a este encuentro como líder, con 13 puntos de 15; invicto, después de sumar cuatro victorias y un empate; e imbatido, pues ha estado un total de 474 minutos sin encajar el primer gol de esta temporada. Sin embargo, la espectacular racha la rompería Chuma en el 24', con un golpeo seco en un libre directo desde la frontal del área ante el que no reaccionó Álvaro de Pablo. El portero local estaba muy tapado y, cuando se dio cuenta de que el balón iba hacia su palo, ya era demasiado tarde.

Ese marcador de 0-1 se mantuvo ya hasta el descanso después de una intensa y competida primera mitad en la que el filial llevó siempre la iniciativa sin lograr derribar el muro azulino. De hecho, sólo transmitió peligro en las incoporaciones ofensivas de Emmanuel o Curro Macía en acciones a balón parado, en un chut centrado de Rodrigo Marina que detuvo Pantoja y en un disparo cruzado de Ian Forns que se fue rozando la madera en una de las últimas acciones del primer tiempo. Tampoco hubo muchos escaceos en el Xerez, que reclamó penalti en una caída de Julito en el 20' sin que el árbitro viese nada punible.

Rica Fúnez rescata un punto para el Betis Deportivo y Carlos Pantoja salva un punto para el Xerez

Con esa novedosa misión de tener que remontar un marcador adverso dio comienzo la segunda mitad, sin movimientos en ninguno de los dos equipos. Sí había hecho uno el Xerez a la media hora, cuando Zelu pidió el cambio por lesión y dejó su sitio al exverdiblanco Isma. Fragoso tardó en tocar fichas, pero el efecto fue casi inmediato con la elección de Sosu y Rica Fúnez.

Al poco de saltar al terreno de juego en lugar de un desdibujado Iván Corralejo, el '8' puso el 1-1 culminando una magnífica triangulación: Enzo Fierro atrajo rivales, Forns rompió en vertical para soltar una dejada atrás de primeras y Rica apareció para acomodar el balón con la derecha antes de definir con un suave golpeo con el interior de su bota izquierda.

Se animó el Betis Deportivo tras el empate y todo el rato que quedaba se jugó ya en el campo del Xerez, que rendía a un nivel defensivo muy alto. Sosu definió con un disparo muy desviado una buena acción individual y Carlos Pantoja se lució de nuevo para mantener la igualada. Esta vez, para meter una manopla acrobática en el despeje de un potente zapatazo desde fuera del área de Emmanuel Ngoran en el 81' con la que frenó al líder.

Ficha técnica del Betis Deportivo - Xerez de Segunda RFEF

1- Betis Deportivo: Álvaro de Pablo; Rubén de Sá (Óscar Masqué 85'), Curro Macías, Emmanuel, Ian Forns (Carlos de Roa 85'); Migue Romero; Antonio González (Rafa Oya 80'), Enzo Fierro, Iván Corralejo (Rica Fúnez 58'), Borja Alonso (Kwame Sosu 58'); y Rodrigo Marina.

1- Xerez CD: Carlos Pantoja; Guille Campos, Moi Rodríguez, Manu Galán, Chacartegui; Raúl López, Zelu (Isma Gutiérrez 32'); Jaime Fernández (Óscar Lorenzo 65'), Mario Peregrina (Jaime López 80'), Julito; y Chuma (Rubén Mesa 65').

Árbitro: Johan González Rodríguez (Comité Tinerfeño). Amonestó al local Rafa Oya y a los visitantes Mario Peregrina, Jaime Fernández y Chacartegui.

Goles: 0-1 (24') Chuma; 1-1 (69') Rica Fúnez.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.