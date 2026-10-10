Expectación en Chile por la llegada de Bossé al Betis: "No me rendí y me siento orgulloso"

El joven futbolista andino, de 19 años, ha ingresado en el tercer filial verdiblanco, lejos de la elite, pero se muestra ambicioso y sueña con llegar a lo más alto

"¡Desde Chile hasta la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo!". Así se anunció esta semana la incorporación de José Domingo Bossé al Real Betis Academy, lo que ha despertado una gran expectación en el país andino. La presencia de Manuel Pellegrini en el banquillo verdiblanco, sin duda, ha disparado ese interés por conocer más sobre su compatriota, que en el fútbol chileno ha tenido una carrera modesta, y el por qué de su aterrizaje en La Palmera a sus 19 años.

"Esta experiencia va a ser muy bonita, ya que vengo a aprender muchas cosas nuevas. Es la tercera vez que vengo a jugar a España y ya sé cómo es el fútbol acá, la intensidad es fuerte. Ojalá venir a aportar todo lo posible a mi equipo con muchos goles y asistencias", aseguró el joven futbolista en las redes sociales del club bético.

Gran repercusión en Chile

Unas palabras que han dado pie a una repercusión que ni él mismo esperaba. "Al principio no pensé que se iba a visualizar tanto tan rápido. Pensé que tendría unos mil me gusta y ya, pero ya van casi 10 mil y muchos comentarios de apoyo de los chilenos. Igual eso a uno lo llena y me da motivación para hacerlo de la mejor manera", añadió al respecto en una entrevista en As, donde confirmó que fue a través de una prueba en Las Rozas como se ganó el derecho a vestir la camiseta verdiblanca.

Elegido tras superar una prueba, ya juega en el Betis D

"A todos nos pasa que somos ansiosos antes de hacer algo que nos gusta, pero también mantuve la calma, hablé con mis padres y ellos también me ayudaron y me apoyaron, entonces gracias a ellos también estoy acá. Solo hice lo que sé hacer. Siempre doy el ciento por ciento en la cancha y afuera. Había chicos de otros países, entonces al final es una competencia, pero en grupo todos estuvimos bien y compartimos mucho. Conocer a chicos de otros países igual es genial, porque conoces otras culturas. Gracias a Dios me escogieron y ahora estoy aquí. Esas pruebas fueron una semana. Me quedo hasta 2028, por ahí. La idea es llegar al profesionalismo", explicó sobre el proceso de selección que tuvo que pasar.

Pero aunque sus miras son altas y sueña con llega a la elite, lo cierto es que Bossé ha comenzando compitiendo en el Betis D, en Tercera Andaluza, la categoría más baja en edad sénior. En realidad, se trata de un proyecto con el que el club verdiblanco pretende difundir sus valores y su marca, dirigido a jugadores de todo el mundo que buscan "añadir valor a su carrera deportiva y disfrutar de una metodología de entrenamiento de primer nivel", como apunta la propia entidad en sus medios oficiales.

El 'no' de Universidad de Chile y su paso por España

Pero el chileno, tras pasar en su país por Deportes Santa Cruz, Universidad Católica o Santiago Morning, no pierde la ilusión. "Mi último club fue Santiago City y no alcancé a debutar en el primer equipo, pero se mostraron abiertos a que vaya a la prueba. El ‘profe’ me dijo que era una oportunidad única y gracias a Dios todo se dio y estoy feliz jugando en un gran equipo. Que me eligieran fe como un alivio y a la vez mucha felicidad. Se lo conté a mi familia y como que no lo podían creer, porque éramos como 100 los postulantes, entonces era un desafío muy duro. Para ser parte de los elegidos igual hay que tener un poco de suerte. Mi familia está feliz y muy orgullosos", recalcó.

El nuevo jugador verdiblanco también reveló que estuvo a prueba tres meses en Universidad de Chile, pero "lamentablemente" no superó el corte, mientras que en España ya militó en el Rayo Alcobendas de Madrid, pero acabó regresando a su país "por temas familiares", admitiendo además que ha pasado momentos complicados antes de dar este salto.

Necesitó de un psicólogo: "Hubo dos o tres clubes que me dijeron que no"

"Estaba solo en una residencia en Madrid, entonces fue duro estar lejos, pero me ayudó a ser más independiente y madurar. El psicólogo también me sirvió. Yo veo las cosas que pasé y mi cabeza, que igual ha estado mal, ha mejorado, gracias a Dios, con psicólogo y ayuda. Fueron como dos o tres clubes que me dijeron que no, pero no me rendí y hoy estoy en el Betis... Ahora mismo me siento orgulloso. Se me vino a la mente dejar de intentarlo, porque las cosas no se me daban nunca. Pero gracias a mi papá, que me apoyó mucho desde chico, pude salir adelante. En tres años cambió todo, porque de estar en Chile y no tener nada a llegar acá, ya es un gran paso", insistió.

Sueña con ser internacional: "Si se da la oportunidad, yo feliz"

Tanta es su ambición, que no descarta incluso vestir alguna vez la camiseta de la selección de su país. "Obviamente representar a Chile también es un sueño, el de cualquiera que es futbolista. Ojalá algún día se pueda dar que pueda jugar en la 'Roja', si Dios quiere. Me gustaría hacerme un nombre y así algún día poder representar la camiseta chilena", sentenció, viendo su paso por el Betis como un trampolín también en este sentido.

"Bueno, también depende de mí por mi rendimiento. Pero si se da la oportunidad, yo feliz. Acá en España puedo seguir creciendo", añadió, poniendo en valor las instalaciones de las que dispone en el club verdiblanco. "Aquí hay de todo. Tienen canchas de pasto natural, de pasto sintético, tienen médico, todo lo que puedes imaginar en un complejo. Hay nutricionista que te va ayudando con las comidas por si estás un poco bajo o con mucho peso. Son cosas que quiero aprovechar. Yo desde chico he entrenado mucho, me he esforzado, y lo seguiré haciendo. También gracias a eso se van dando las cosas. Me dediqué a entrenar con la mente fría y clara buscando un objetivo", zanjó.