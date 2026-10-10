Un regreso, dos bajas y dos descartes en la lista del Betis para medirse a Osasuna

Finalmente, Manuel Pellegrini no ha citado a Carlos de Roa para suplir la ausencia por lesión de Junior Firpo, pero sí ha tirado de Morante, que no estará este sábado con el Betis Deportivo y buscará su primera oportunidad de la temporada con los 'mayores'

Tras el largo parón internacional de tres semanas, el Real Betis retomará LaLiga este domingo ante Osasuna, que visitará a las 18:30 horas La Cartuja para poner a prueba la espectacular racha del conjunto verdiblanco como local. No en vano, Manuel Pellegrini y los suyos no solo han ganado sus tres partidos de esta temporada en casa, sino que suman ya 14 duelos seguidos sin perder en su temporal recinto, donde no conocen la derrotada desde la visita del FC Barcelona en diciembre de 2025.

Con 16 puntos de 21 posibles en este arranque de campeonato, los heliopolitanos, terceros en la clasificación, tienen ahora por delante una serie de cuatro encuentros consecutivos ante su afición, comenzando ante el cuadro navarro una exigente serie que proseguirá en la Champions ante Oporto y Feyenoord, con el Barça de por medio en LaLiga el próximo fin de semana. Por ello, el objetivo es comenzar con buen pie este exigente tramo del calendario.

Junior y Aitor Ruibal, únicas bajas verdiblancas

Para ello, el 'Ingeniero' solo cuenta con las bajas de Junior Firpo, que regresó lesionado de su periplo con la selección de República Dominicana, y Aitor Ruibal, que ya trabaja con el grupo y debe adquirir ahora el ritmo necesario para poder competir. Sí están listos tanto Diego Llorente, baja en el último duelo ante el Deportivo de La Coruña, como Marc Bartra, plenamente recuperado de la lesión sufrida en Riazor, y el resto de internacionales, siendo Álvaro Fidalgo el último en regresar este pasado viernes, por lo que solo ha podido completar dos sesiones junto al grupo.

Morante ha apretado en el parón

Pese a ello, el mexicano, que sufrió duras críticas en su país por un error en el duelo ante Estados Unidos, no falta en la convocatoria de 23 futbolistas facilitada este sábado por el Real Betis, donde destaca la presencia de José Antonio Morante. El extremo canterano ya estuvo también antes del parón en Riazor y ha aprovechando el receso en Primera división para sumar 90 minutos en su debut con la selección española sub 20, con gol y asistencia en el 2-0 sobre México, y jugar dos encuentros como titular con el Betis Deportivo en Segunda RFEF, viendo incluso portería ante el Linares. Credenciales para seguir llamando a la puerta del técnico chileno en busca de su primera oportunidad del curso.

Iker Losada y Manu González, fuera de la lista

Quien no está finalmente en la lista es el también canterano Carlos de Roa, que se ha ejercitado durante la semana con la primera plantilla tras la lesión de Junior. Además, Pellegrini ha tenido que realizar dos descartes por decisión técnica, dejando fuera a Iker Losada, a quien ya le dejó claro que no entra en sus planes, y el meta Manu González, que no estará por vez primera entre los suplentes y jugará previsiblemente este mismo sábado con el primer filial ante el Xerez CD en la Ciudad Deportiva Luis del Sol (18:30 horas), el que será su segundo partido del curso con el Betis Deportivo.

Así, la citación completa de Manuel Pellegrini para medirse este domingo a Osasuna es la formada por Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Bartra, Facundo Bernal, Antony, Fornals, Cucho Hernández, Abde, Fran García, Ángel Ortiz, Diego Conde, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Nelson Deossa, Parrott, Lo Celso, Marc Roca, Isco, Dani Ceballos y Morante.