La espina clavada de Raúl García de Haro con el Betis: "Siempre te queda la duda"

El delantero de Osasuna, que visitará este domingo La Cartuja, reconoce que le habría gustado "tener más minutos con el primer equipo" verdiblanco y haber "triunfado", pero no se arrepiente de la decisión tomada en su día

El Real Betis retomará LaLiga este domingo en La Cartuja ante Osasuna, que tratará de quebrar su pobre estadística en terreno verdiblanco (cuatro victorias en 42 partidos) con la amenaza de Raúl García de Haro, ex canterano del club de Heliópolis que regresa a la que fue su casa tras renovar hace unos meses con el conjunto navarro hasta 2031, síntoma de la confianza que en El Sadar tienen depositada en un delantero al que le ha tocado coincidir con el indiscutible Ante Budimir, pero que a sus 25 años tiene mucho futuro por delante.

"Para mí, jugar contra el Betis va a ser siempre especial, porque es el club que me ha dado la oportunidad de, sobre todo, crecer y debutar en Primera división. Es un club al que le tengo mucho cariño. Estuve muchos años allí y cada vez que me enfrente a ellos va a ser un partido diferente. Y además tengo muchos familiares que son del Betis, que son de allí", aseguró en ABC de Sevilla el jugador nacido en Olesa de Montserrat pero criado en la localidad granadina de Guadix.

Manuel Pellegrini apenas le dio oportunidades: "No me lo pensé en ningún momento"

Fue en 2018, en categoría juvenil, cuando el punta aterrizó en el Betis procedente de la UD Almería, estrenándose en LaLiga en la 19/20 de la mano de Rubi. Aquella temporada participó en tres partidos, pero con la llegada de Manuel Pellegrini sus oportunidades, en lugar de seguir creciendo, se redujeron. Un partido más en Copa del Rey y un minuto en un choque liguero en la 21/22 fueron su bagaje antes de salir cedido al Mirandés, en Segunda división, y firmar 19 tantos, lo que le sirvió como pasaporte a Pamplona.

Echando la vista atrás, Raúl García de Haro asegura que su salida era la mejor decisión que podía tomar dada la situación, tras ser traspasado por 6 millones de euros más 1,5 variables, de las cuales ya se han cobrado un millón, por el 65% de su pase, que se elevó al 75% con el fichaje de 'Chimy' Ávila. "Al final, en cada momento, tienes que elegir lo que crees mejor. Se dio la opción de venir a Osasuna y la verdad es que yo no me lo pensé en ningún momento. En aquel entonces, estábamos cuatro delanteros. Si no recuerdo mal, Borja Iglesias, Willian José, Juanmi, yo… Entonces, el club a lo mejor piensa que no voy a tener todos los minutos que debería y se les presentó la opción de que saliera y bueno, a mí, a nivel personal, también me convencía la idea de venir a Osasuna. No hay que arrepentirse de nada. Siempre te queda la duda de qué habría pasado si me hubiera quedado allí. Pero, insisto, no hay que arrepentirse de nada", afirmó.

Feliz en Osasuna: "Fue una oportunidad muy buena para mí y para el Betis"

"En ese momento era la mejor opción y a día de hoy estoy muy feliz en Osasuna, en un gran club y con muchas ganas de seguir creciendo, de seguir ayudando y aportando cosas a este club. Siempre voy a estar agradecido a Braulio (Vázquez), que ya no está, y a Cata, que es nuestro Director Deportivo, por la confianza que me transmitieron y que me siguen dando cada día, en cada tarea. Creo que fue una oportunidad muy buena para mí y para el Betis. Yo estoy muy contento aquí y con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien y de seguir mejorando", añadió.

Pero, a pesar de todo, al actual ariete rojillo le queda la espina de no haber podido gozar de más minutos en el primer equipo bético, tras haber hecho méritos para ello en el filial (22 goles en 58 partidos). "Son momentos, oportunidades, y creo que tanto para el Betis como para mí a nivel personal era una muy buena opción y no hay que lamentarse ni nada por el estilo. Estoy muy feliz aquí. Por supuesto que me habría gustado tener más minutos con el primer equipo del Betis, haber triunfado allí, pero el fútbol es así y hay que seguir dándolo todo donde confíen en ti. En este caso, a mí Osasuna, desde el primer momento, me ha transmitido una confianza increíble", sentenció.

Los elogios al Real Betis y lo que le dicen sus familiares y amigos béticos

Desde la distancia, además, Raúl García de Haro elogia el salto protagonizado por su ex equipo en estos últimos años, pero no renuncia a llevarse el triunfo con Osasuna. "Es el mejor Betis que he visto desde que tengo uso de razón. Ha seguido creciendo, tiene un equipazo a día de hoy. Sabemos que para ir allí y sacar algo positivo tenemos que hacer un partido perfecto, jugar nuestras armas y minimizar todos los buenos recursos que tienen ellos, que son muchos. Hay que hacer un partido perfecto e igual no es imposible sacar algo positivo de La Cartuja. Las veces que hemos ido allí siempre hemos estado cerca de sacar algo y bueno, ¿por qué no este año irnos de allí con una victoria. Mis amigos y familiares béticos me dicen que si marco, se alegrarán, pero que gane el Betis. Nosotros vamos a por los tres puntos", sentenció.