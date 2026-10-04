Marbella 0-2 Betis Deportivo: Nadie frena al filial heliopolitano, líder invicto e imbatido

La expulsión al filo del descanso del local Cristóbal termina de decantar el partido en el Banús Football Club para el conjunto de Dani Fragoso, que fue muy paciente y obtuvo una feliz recompensa postrera gracias a los tantos de Antonio González y Enzo Fierro, que va a gol por jornada

El Betis Deportivo sigue imparable. Recuperaron los heliopolitanos el liderato del Grupo 4 de Segunda RFEF, merced a sus 13 puntos de 15 posibles, con una fortaleza defensiva digna de elogio que le ha llevado a no encajar un solo tanto en cinco jornadas, amortizando los ocho a favor (cinco de ellos de un Enzo Fierro que, con la sentencia, no faltó a la cita) para seguir cimentando la 'operación retorno' a la otrora Segunda B. En el Banús Football Club, la expulsión al filo del descanso del marbellí Cristóbal Moreno terminó de inclinar la balanza del lado del filial, que tiró de paciencia para obrar la tercera a domicilio, derribar el muro blanquillo en el 80 y apuntillar sobre la bocina.

Inauguraba el carrusel de ocasiones el veterano Naldo Gomes, que ganó por alto a Curro Macías para encontrarse a un atento Álvaro de Pablo para abortar su testarazo al saque de una falta. La siguiente de peligro volvió a ser de los costasoleños, en esta ocasión merced a un despeje defectuoso de Borja Alonso que no se coló por poco en su propia portería. El dominio en este arranque era de los anfitriones, aunque José Antonio Morante se echaba el equipo a la espalda para equilibrar la balanza. Poco a poco, fueron despertando los de Dani Fragoso, que avisaban al filo del ecuador con un disparo blando de Enzo Fierro a pase de Iván Corralejo, fácil para Florentin Bloch.

Bastante más cerca anduvo Borja Alonso, al que se le fue por centímetros la rosca después de un error de Naldo Gomes en la salida que casi aprovechan los foráneos. A renglón seguido, lo acarició Rodrigo Marina en plancha a centro de Rubén de Sá, ratificando la mejoría verdiblanca justo antes de la pausa de hidratación de este primer tiempo. Y el punto de inflexión era una evidencia, acentuado por la roja directa al local Cristóbal Moreno por un codazo sin sentido, generando un desconcierto del que no se benefició por poco Enzo Fierro, con un cabezazo forzado que merodeó la escuadra. Tocaba pisar el acelerador en la segunda mitad.

Y a fe que lo hicieron los visitantes, que salieron en tromba ante una defensa de cinco que se parapetaba en pos de un empate que, visto lo visto, sabía a gloria. Iván Corralejo, de zurda, propiciaba el paradón de Florentin Bloch. Pasaba el tiempo y se estrellaba el filial en un frontón, pero, con menos talento a priori sobre el campo pero mucho desborde y velocidad, obtendría premio a diez del final al alojar Antonio González en la misma escuadra su lanzamiento con muy poco ángulo. Con más espacios, Enzo Fierro apago cualquier esperanza de sorpresa marbellí a pase de Rodrigo Marina. No hubo tiempo ni fuerzas para más.

Ficha técnica del Marbella - Betis Deportivo de Segunda RFEF

Marbella FC: Bloch; Lanchi (Haruna 80'), Dani Fernández (Enrique 77'), Naldo, Juan Rodríguez, Mena; Juanma (Fernando 46'), Cristóbal, Jaime Santos, Ohemeng (Olguín 77'); y Mizzian (Tahiru 46').

Betis Deportivo: Álvaro de Pablo; Rubén de Sá, Curro Macías, Emmanuel N'Goran (De Roa 46'), Ian Forns; Migue Romero (Rica Fúnez 59'), Corralejo (Kwame Sosu 69'); Morante (Antonio González 77'), Enzo Fierro, Borja Alonso (Rafa Oya 69'); y Rodrigo Marina.

Árbitro: Blasco Gil (murciano). Roja directa al costasoleño Cristóbal (44'). Amarillas a los locales Naldo, Lanchi, Fernando y Jaime Santos, así como a los visitantes Emmanuel N'Goran, Corralejo, Migue Romero, Curro Macías y Kwame Sosu.

Goles: 0-1 (80') Antonio González; 0-2 (88') Enzo Fierro.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Banús Football Center de Marbella (Málaga).