Betis Deportivo 4-0 Linares: Un Enzo Fierro que sigue de dulce desencadena al filial verdiblanco

Ian Forns abría enseguida el marcador y el mediapunta grancanario, que acarició el 'hat-trick', volvió a ser decisivo para sentenciar el encuentro antes del ecuador del primer tiempo y afianzar al segundo equipo verdiblanco en lo más alto de la tabla; Morante cerró el póquer en la recta final

Como en Gran Canaria y Badajoz, volvió a ser decisivo Enzo Fierro en la tercera victoria del Betis Deportivo en cuatro jornadas, un bagaje que, con el aliciente de una nueva portería a cero, afianza al filial verdiblanco en lo más alto de la clasificación del Grupo 4 de Segunda RFEF, alimentando sus esperanzas de volver por la vía rápida a la otrora Segunda B. El insular, que anotó de penalti el tanto del triunfo ante Las Palmas Atlético antes de que Álvaro de Pablo se luciera para sostener el éxito con nueve hombres y que abrochaba la resistencia en el Nuevo Vivero con un tanto sobre la bocina, encarriló este sábado la primera goleada en el ecuador de la fase inaugural.

Incluso, rozó el 'hat-trick' el mediapunta, recién renovado hasta 2029 en un movimiento inteligente en Los Bermejales, a quien anularon un gol por posible fuera de juego a los nueve minutos, tras la primera escaramuza de José Antonio Morante, pero que no perdonó en las siguientes que tuvo. Antes, en el 12, Iván Corralejo dibuja un gran pase filtrado para la entrada desde atrás de Ian Forns, al descanso el único capaz de discutir la hegemonía en la anotación del grancanario, para que el capitán superase la salida a la desesperada de Diego Barrios y le batiese con suspense. En el 20, se desataría definitivamente el vendaval del '21'.

Así, remató de primeras un córner botado por el cigarrero para sorprender al portero y la defensa linarenses, recibiendo a continuación otro gran pase interior de Rodrigo Marina para engañar al primero con una finta y sentenciar a puerta vacía. Al filo del tiempo reglamentario, la mandaba rozando el palo desde la frontal para certificar su momento de gloria. Enfrente, un rival con 'falso 9' y algún acercamiento aislado con cierto peligro, mal resuelto por sus atacantes o bien por Manu González y su escolta. Un testarazo de David Velázquez, un lanzamiento ajustado de Miquel Llabrés, otro desviado de Iván Romero y un centro sin remate claro de Iker Pérez. Paren ustedes de contar.

Hizo un triple cambio de salida Miguel de la Fuente, aunque el panorama era tan desolador para los visitantes que el guion cambió poco en la reanudación. De hecho, a punto estuvo de sacar provecho Iván Corralejo a su presión alta nada más regresar los protagonistas de vestuarios. Cerca del cuarto de hora, colgó una falta José Antonio Morante para que Rodrigo Marina ganase claramente el salto, pero cabecease sin fuerza a las manos de Diego Barrios. Calcó el cacereño la resolución a continuación, esta vez con el valverdeño como iniciador. Refrescaría pronto Dani Fragoso a los suyos, empezando por los amonestados para no correr riesgo alguno.

Nada más entrar, perdonó el cuarto a puerta vacía Kwame Sosu, que erró de zurda tras el rechace al lado del arquero foráneo en el mano a mano con el '10'. Al contragolpe la tuvo Borja Alonso, habilitado por un José Antonio Morante que terminó la contienda para no perder el ritmo en este parón, aunque se marchará en unas horas junto a Manu González e Iván Corralejo tras la llamada de la selección española sub 20. El 'crack' de La Puebla del Río, en dinámica habitual del primer equipo, mandaba alta una falta desde el semicírculo, aunque su cabalgada del 86 sí terminó en la red tras un mano a mano rubricado con calidad.

Ficha técnica del Betis Deportivo - Linares de Segunda RFEF

Betis Deportivo: Manu González; Rubén de Sá (De Roa 77'), Curro Macías, Emmanuel N'Goran (Oreiro 82'), Ian Forns; Migue Romero, Corralejo, Enzo Fierro (Rica Fúnez 61'); Morante, Rafa Oya (Kwame Sosu 61') y Rodrigo Marina (Borja Alonso 61').

Linares Deportivo: Diego Barrios; Moisés Becken, Iker Pérez, Carlos Becken, Argüelles (Javi Gascón 67'); Guize Medina (Giovanni 46'), Joao Paulo (Hugo Aranda 46'), Iván Romero (Montenegro 80'); Canito, Llabrés y David Velázquez (Eu Gutiérrez 46').

Árbitro: Jiménez Villalba (ceutí). Amarillas a los locales Rodrigo Marina, Enzo Fierro, Emmanuel N'Goran, Rubén de Sá y Dani Fragoso (técnico verdiblanco), así como a los visitantes Guize Medina, Canito, Hugo Aranda y Eu Gutiérrez.

Goles: 1-0 (12') Ian Forns; 2-0 (20') Enzo Fierro; 3-0 (22') Enzo Fierro; 4-0 (86') Morante.

Incidencias: Casi tres cuartos de entrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla para presenciar el encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF.