Badajoz 0-1 Betis Deportivo: Control y paciencia para apuntillar en el alargue

Un tanto en el minuto 93 de Enzo Fierro da los tres puntos al filial heliopolitano en la complicada visita de este domingo al Nuevo Vivero, donde funcionaron a la postre los cambios ofensivos auspiciados por Dani Fragoso para alcanzar la fase decisiva del encuentro con frescura y pegada

El Betis Deportivo, que ganó con dos menos en su debut ante el filial de la UD Las Palmas y no pudo pasar del empate en casa ante el Atlético Antoniano, visitaba este domingo al CD Badajoz, uno de los indiscutibles 'gallitos' del Grupo 4 de Segunda RFEF, como demuestra el pleno de triunfos firmado por los blanquinegros en su puesta de largo en esta 26/27. Y hubo triunfo muy postrero de los verdiblancos, que tuvieron fe y paciencia para esperar su momento, aprovechando los cambios y el cansancio de su anfitrión, volcado a la desesperada, para amarrar los tres puntos por medio de Enzo Fierro, uno de los que entró de refresco.

De inicio, el mando en plaza fue para el anfitrión, que avisaba antes del cuarto de hora por medio de Álex Alegría, Guille Perero y Manu Hernández, aunque Álvaro de Pablo se mostraba firme. Como la primera respuesta heliopolitana, con un zurdazo de Iván Corralejo que se estrellaría en el travesaño. El intercambio de golpes era una realidad en el ecuador de este periodo inaugura, aunque la precisión era el pecado común. A diez del intermedio, Ian Forns la tuvo tras una gran acción trenzada. Fue lo último reseñable, pues el cuadro pacense lo intentó más, si bien sus centros colgados no tuvieron consecuencias ni rematador.

En la reanudación, Rodrigo Marina desataba las hostilidades con un lanzamiento ajustado que rozó la madera, aunque lo cierto es que faltaba frescura en ambos bandos, imponiéndose siempre las defensas. De hecho, apenas se registraron tiros entre palos, con amagos sin éxito, como el de Jesús Sánchez por encima del larguero al saque de una falta. Apretó más el CD Badajoz en la recta final, rozando el autogol en un servicio de José Manuel Bermu que dejó 'muerto' Lolo González. Tampoco llegó por poco Iker Guarrotxena al pase de la muerte posterior de Borja Domingo. En el alargue, tras sendos avisos de Borja Alonso y Rubén de Sá, decidía un tanto de Enzo Fierro.

Ficha técnica del Badajoz - Betis Deportivo de Segunda RFEF

CD Badajoz: Sergio Tienza; Edu López, Lolo González, Mario Gómez, Franc Mateu; Jesús Sánchez, Carlos Beitia (Gus Quezada 77'); Guille Perero (Guarrotxena 54'), Jorge Barba (Nacho Sánchez 54'), Manu Hernández (Bermu 65'); y Álex Alegría (Borja Domingo 65').

Betis Deportivo: Álvaro de Pablo; Masqué (De Roa 83'), Curro Macías, Emmanuel N'Goran, Ian Forns; Migue Romero, Rica, Corralejo (Rubén de Sá 83'); Kwame Sosu (Borja Alonso 58'), Antonio González (Rafa Oya 46') y Rodrigo Marina (Enzo Fierro 68').

Árbitro: Sánchez Ingidua (castellano-leonés). Amarilla al local Edu López.

Gol: 0-1 (93') Enzo Fierro.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Nuevo Vivero de Badajoz con media entrada.